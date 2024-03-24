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UBA／克服開賽10分落後 文化退佛光奪季軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
文化禁區大將郭虹廷（中）上半場就攻下17分。記者曾原信／攝影
文化禁區大將郭虹廷（中）上半場就攻下17分。記者曾原信／攝影

112學年富邦人壽UBA公開一級最終日賽程由女季軍戰揭開序幕，上學年打進冠軍戰的文化大學克服開賽10分落後劣勢，在「女戰神」郭虹廷38分、11籃板領軍下逆轉佛光大學，以81：70奪下季軍。

佛光開賽就在梁瑜玲5分帶動下帶出10：0攻勢，逼文化6分57秒喊出暫停，6分44秒郭虹廷籃下打進才終結文化得分荒；郭虹廷罰球後楊幸恩外線命中，文化回敬7：0小高潮，首節打完更以17：17追平比數，半場打完文化更在郭虹廷17分領軍下取得36：30領先。

第三節郭虹廷一人包辦文化前9分，加上曾萱儀補上外線，文化領先擴大到48：37，三節打完也維持62：49優勢。

第四節佛光一度追到61：68，但劉倩伶完成「3分打」後文化領先回到兩位數；佛光持續追分，黃渝庭外線進球後再追到67：73，但接續外線嘗試無果，文化最終仍以81：70帶走勝利，結束112學年最後一戰。

郭虹廷上半場就攻下17分，全場38分外帶11籃板， 劉倩伶16分、11籃板外帶8助攻，鄭慧慈15籃板、7助攻；佛光以李宜樺22分最高，黃渝庭和梁瑜玲各拿16分和15分。

文化劉倩伶上籃取分。記者曾原信／攝影
文化劉倩伶上籃取分。記者曾原信／攝影
文化禁區大將郭虹廷（中）上半場就攻下17分。記者曾原信／攝影
文化禁區大將郭虹廷（中）上半場就攻下17分。記者曾原信／攝影
佛光梁瑜玲（右）切入取分。記者曾原信／攝影
佛光梁瑜玲（右）切入取分。記者曾原信／攝影

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