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PLG／27分超級大逆轉！ 沃許本末節18分率領航猿創聯盟紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃許本今天攻下37分，其中24分集中在下半場。圖／桃園璞園領航猿隊提供
沃許本今天攻下37分，其中24分集中在下半場。圖／桃園璞園領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊今天在主場出戰福爾摩沙夢想家隊的比賽中，在第二節一度落後對手達到27分之多，不過下半場領航猿吹起反攻號角，尤其是洋將沃許本在第四節狂飆18分的表現，幫助領航猿最終以89：85改寫聯盟史上最大分差逆轉秀，並且在近8場比賽收下7勝。

農曆年後狀況火熱的領航猿，今天在主場迎戰夢想家卻出現開賽慢熱的狀況，在前兩節合計僅拿下33分，反觀來訪的夢想家在首節就火力全開攻下31分，第二節時一度領先領航猿達到27分之多。

但易籃後領航猿總算及時甦醒，並且在防守端展現壓制力，讓夢想家單節僅有14分進帳。末節領航猿洋將沃許本更是如入無人之境，單節不僅兩分球7投5中，還獲得10次罰球機會並投進8球，單節個人進帳18分，其中包括在該節中段與盧峻翔、伯朗攜手帶領領航猿打出波13：0的攻勢逆轉戰局，最終領航猿也以4分差距勝出，創下聯盟史上最大逆轉分差。

領航猿沃許本今天攻下全場最高的37分外帶13籃板，其中24分集中在下半場，至於盧峻翔拿下的15分中也有13分集中在下半場，成為領航猿逆轉兩大功臣。

對於刷新聯盟逆轉紀錄，並在農曆年後8戰收下7勝，盧峻翔說：「我們今年可能有第二、三節的亂流，但今天是在第一節就開始，但我們就是不放棄，從下半場開始回到領航猿的積極打法。我們大家都準備好了，不只是季後賽，我們就是要衝擊冠亞軍。」

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