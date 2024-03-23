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UBA／莊朝勝23分領軍 政大險勝虎科外籍生軍團 4連霸差1步

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
政大擊退虎科挺進到冠軍賽。記者曾原信／攝影
政大擊退虎科挺進到冠軍賽。記者曾原信／攝影

UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天在4強賽與虎尾科大展開激烈拉鋸，儘管虎科在末節一度追到2分差距，但政大莊朝勝、莫巴耶的接連冷箭命中，加上倒數階段莊朝勝的2罰1中，也讓政大成功穩住領先差距，最終以83：79險勝虎科，距離男子組設立25歲條款後首次的4連霸，僅差最後1勝。

本學年將挑戰4連霸的政大，今年4強賽就碰上擁有5位外籍生坐鎮的虎科，上半場兩軍也展開激烈的拉鋸戰，虎科在希圖與喬納森兩名外籍生都有雙位數得分下，政大則是由隊長莫巴耶與莊朝勝領銜開砲，其中莊朝勝上半場火力全開一人就獨得14分，幫助政大取得5分領先。

易籃後虎科一度靠著馬克斯、王鈞聖連續命中3顆三分球超前比數，但手感發燙的莊朝勝也與吳志鍇、林子皓回敬3顆三分球，幫助政大再要回領先優勢，不過虎科王鈞聖也砍進一記壓哨三分球，讓虎科在三節打完仍僅以3分落後。

第四節開打後王鈞聖再度投進三分球，兩隊戰成60：60平手，不過政大隨後在游艾喆領軍下打出一波11：4的反擊再度要回領先，儘管虎科馬克思隨後投進個人第4顆三分球止血，但莊朝勝的三分球再度潑了虎科一盆冷水。

比賽最後2分37秒希圖砍進三分球後虎科一度又追到2分差距，但莫巴耶的三分球加上李允傑的拋投，讓政大在比賽最後2分鐘又取得7分領先，反觀虎科在比賽最後1分鐘卻是接連發生致命失誤，儘管喬納森在比賽最後14秒投進三分球追到3分差距，但政大莊朝勝比賽最後8.24秒兩罰一中，幫助政大立於不敗之地，最終政大就以4分差距收下冠軍賽門票。

政大今天以莊朝勝攻下23分表現最佳，莫巴耶則有17分演出，游艾喆15分、12助攻、5籃板，虎科則是以希圖拿下19分、8助攻、7籃板最佳，王鈞聖則有16分、6助攻。

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