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UBA／政大拚4連霸 強碰虎科外籍軍團

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
UBA決賽今起在台北小巨蛋登場，16支球隊昨齊聚一堂信心喊話。記者侯永全／攝影
UBA決賽今起在台北小巨蛋登場，16支球隊昨齊聚一堂信心喊話。記者侯永全／攝影

112學年度富邦人壽UBA決賽今天起一連3天在台北小巨蛋登場，最受關注的公開一級賽事，男子組衛冕軍政治大學將挑戰25歲條款設立後首度的4連霸，不過4強賽就將碰上擁有5名外籍生坐鎮的虎尾科大，教練陳子威也鼓勵球員無所畏懼。

過去3年在小巨蛋拉出一波6連勝完成3連霸的政大，今年與女子組衛冕軍世新將分別挑戰4連霸與5連霸，其中大專體育總會在96學年度設立25歲條款後，男子組僅有政大與台師大完成過3連霸，今年政大將有望獨占男子組最長連霸紀錄。

不過對於首日就將碰上擁有5名外籍生的4強新面孔虎科，至於執教對手則是昔日的台師大子弟兵兼助教盧譽誠，讓政大教頭陳子威也直言相當特別。談到面對虎科的外籍軍團，他則說：「我們去年暑假到日本比賽，之後又打佛光盃，都有對上NCAA D1或是D2的球隊，所以對上虎科將不會是我們該害怕的理由。」

至於政大的最大隱憂則是後場大將宋昕澔的腳踝傷勢，陳子威透露，宋昕澔在日前已恢復訓練，不過是否能夠趕上4強賽還需要評估。

至於男子組另外一場4強賽則將由世新出戰健行，上學年新人王陳將双本學年進攻火力明顯降溫，讓教練何正峰直言如何「點燃」陳將双，讓他與張俊生雙刀出鞘將會是一大關鍵。

今天起台北小巨蛋將先上演一般組冠軍賽以及二級冠軍賽共計4場比賽，明天則為男、女一級4強賽，女子組4強賽將由文化出戰衛冕軍世新、佛光出戰台師大。

籃球

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