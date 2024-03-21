PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

新北國王華裔球星林書豪日前使用靜脈雷射療法，違反WADA規範，遭聯盟禁賽5場和罰款15萬，完美形象也因此受損。國王球團坦言是球隊安排療程，將支付罰款，林書豪則在昨天深夜打破沉默，引用美國基督教牧師梅爾（Joyce Meyer）的語錄，發462字長文。

事件爆發後，林書豪未出面說明，他昨天在個人IG引用梅爾的語錄，用英文寫道，「我信守承諾，像往常一樣與上帝共度時光，並習慣繼續對我周圍的人善良。」他接著表示，「我們對上帝的順服不能基於我們的環境，因為我們生活環境並不總是令人愉快。 我已確定當我經歷困難時，我會繼續出現。」

林書豪強調，「在困難的時候做正確的事，總是有助於我們培養基督教的品格。耶穌經常這樣做，我們被召喚成他的形象，讓他在所有事情上成為我們的榜樣。如果你現在正經歷一些困難的事，就繼續做正確的事情。隨時間推移，你的麻煩會過去，你會戰勝敵人。」

根據PLG本季年度獎項辦法，年度MVP、年度1、2隊及年度防守陣容，都要達到27場出賽門檻，林書豪本季只打14場，禁賽5場後，確定將無緣角逐MVP，福爾摩沙夢想家隊林俊吉和桃園璞園領航猿隊盧峻翔成MVP熱門人選。