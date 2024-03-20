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UBA／政大拚4連霸 宋昕澔踝傷添變數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政治大學將挑戰UBA公開男一級4強。圖／大專體總提供
政治大學將挑戰UBA公開男一級4強。圖／大專體總提供

112學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開一級決賽周六點燃戰火，政治大學「雄鷹」男籃挑戰4連霸的第一步將遭遇小巨蛋新面孔虎尾科大。

政大88學年度起曾連4季打一級，含89學年度第六，91學年度16隊墊底，107學年度整裝補強重返一級，109學年度首闖4強就一舉攻頂，接下來連3季，政大「小巨蛋沒輸過」，且本季迄今22戰全勝、12場得分破百，將挑戰隊史首度的「全勝封王」。

政大有得分王「最強外籍生」莫巴耶以及助攻王、抄截王寫下史無前例4連霸的游艾喆領軍，但大二後衛宋昕澔8強賽扭傷腳踝傷及韌帶，能否趕上4強賽還是未知數，為挑戰連霸增添變數。

重返公開一級的虎科，預賽第一階段拉出7連勝，晉級8強創隊史紀錄，再「吊車尾」取得台北小巨蛋門票，4強挑戰衛冕軍政大不排除5名外籍生同時上場可能，成周六下午3點對決的觀戰亮點之一。

105學年度虎科首度打一級，預賽2勝13敗在16隊墊底，當時政大還沒回一級；今年預賽和8強賽碰頭，政大預賽以88：84險勝，8強賽虎科沒放主力上陣，政大103：61大勝，小巨蛋3度碰頭爭取冠軍戰門票，搶下勝利的隊伍壓軸戰將碰健行大學和世新大學勝家。

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