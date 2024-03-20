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PLG／療傷靜脈雷射 林書豪禁賽5場

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
林書豪。報系資料照
林書豪。報系資料照

前NBA台裔球員林書豪本季加入PLG新北國王隊，和弟弟林書緯實踐兄弟同隊心願，但近期受足底筋膜炎傷勢所苦，為治療傷處使用違反世界運動禁藥管制機構（WADA）「靜脈雷射」療法。國王隊昨發表聲明承認疏失並道歉，PLG聯盟則宣布林書豪禁賽5場、罰款新台幣15萬元，林將無緣年度個人獎項。

PLG每隊一季40場比賽，角逐個人獎項門檻至少出賽27場。原本是年度MVP熱門的林書豪目前只出賽14場，5場禁賽後就算全勤上陣，也僅會出賽25場，確定退出競爭個人獎項行列。

林書豪被發現使用靜脈雷射，是因國王月初在社群上傳「林書豪的一天」影片，拍攝赴診所治療，但畫面疑似使用運動禁藥的靜脈雷射，引發爭議。靜脈雷射治療雖普遍做為一般人醫療使用，但在WADA規定中屬於運動禁藥，賽事期間與賽外都禁用。

國王隊昨下午發布聲明，承認林書豪誤用靜脈雷射療法，「球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。」球隊為醫療團隊沒準確判斷致歉，並下架爭議影片。

PLG隨後宣布，林書豪未使用禁藥，但是療法未符合WADA規定，依照聯盟賽事章程懲處。

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