PLG／挺過鋼鐵人17比0強攻 領航猿踢館成功近7戰奪6勝

近況極佳的桃園璞園領航猿，今天作客迎戰高雄17直播鋼鐵人，第二節雖浪費10分領先優勢，但在洋將沃許本及本土球星周儀翔領軍下要回領先，第三節再攻下31分，第四節持續擴大優勢，最終以104：94收下近7戰的第6勝，14勝入袋追上排名第2的新北國王。

第二節遇到一波亂流，為領航猿攻下17分的盧峻翔苦笑說，每場比賽球隊都存在這問題，變一種「壞習慣」，中場時教頭卡米洛斯有特別交代，「要打得更侵略一點，把態度打出來，防守不能鬆懈。」

領航猿首節就取得28：18優勢，但第二節陷入得分荒，前5分鐘得分掛蛋，遭鋼鐵人打出17：0猛攻超前；盧峻翔靠罰球為領航猿止血，加上沃許本發揮、周儀翔投進壓哨球，半場打完領航猿仍以43：39領先。

第三節沃許本和另名洋將布朗合力拿下19分，助隊領先達兩位數；張伯維雖為鋼鐵人投進邀哨兩分球，鋼鐵人三節打完仍以64：74落後。

決勝節鋼鐵人洋將鐵米完成「4分打」後，鋼鐵人再將差距追到84：92，但盧峻翔馬上回敬外線，周儀翔節末再追加2記三分彈，助隊以104：94收下勝利。

沃許本和布朗都繳出「雙10」，沃許本25分、15籃板，布朗21分、12籃板，本土以盧峻翔17分最佳，周儀翔和李家慷各有11分和10分挹注；鋼鐵人以洋將鐵米26分最高，張伯維20分是本土最佳。

領航猿今天還寫下特別紀錄，本季迄今4場周間比賽，奪勝率百分百，讓盧峻翔笑說可能比賽時間晚上7點開打，符合自己「夜行性」特質。