UBA／7校校長領軍喊話 公開一級決賽周末開戰

112學年度富邦人壽大專籃球聯賽各級本周五起一連3天在台北小巨蛋登場，大專體總今天釋出決賽宣傳影片，公開一級進入決賽的7校校⻑在片中聚首，難得同框演出，向球隊喊話「我們都在」。

公開一級冠軍賽門票上周開放索票後，3分鐘就一掃而空，今天大專聯盟釋出宣傳影片，公開一級球隊的7校校⻑都現身力挺；影片開頭從球員休息室出發後，一路上師⻑、同學加入應援隊伍，描述學校在準備最終決戰的此刻，方向、目標都與球隊一致。

世新大學男女籃112學年都闖入4強，除尋求公開女一級5連霸，也要在校長陳淸河站台下挑戰校史首度雙冠。

加入應援行列的包括問鼎男一級4連霸的政治大學校長李蔡彥、挑戰女籃隊史第20冠的文化大學校長王子奇、台灣師大校長吳正、佛光大學校長何卓飛、健行科大校長李大偉，以及首闖4強的虎尾科大校長張信良。