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籃球／中華隊有望迎新歸化 戴維斯：重點還是做好保險

中央社／ 台北18日電
「新台灣人」戴維斯連兩年擔任全國國民小學籃球錦標賽籃球大使。記者曾思儒／攝影 曾思儒
「新台灣人」戴維斯連兩年擔任全國國民小學籃球錦標賽籃球大使。記者曾思儒／攝影 曾思儒

日前傳出狄帝、吉爾貝克有意歸化，代表台灣男籃征戰，身為史上首位歸化球員的戴維斯認為，首要目標還是把保險做好，讓球員得到好的保障。

台灣男籃在2025亞洲盃男籃資格賽第1階段的組訓過程爭議不斷，先後不敵紐西蘭、菲律賓，中華民國籃球協會選訓委員會日前召開檢討會，並決議未來將定期召開跨聯盟會議，邀請台灣職籃P.LEAGUE+或T1聯盟輪流擔任召集人，溝通台灣男籃組、訓、賽事宜，目標為組成最強台灣隊。

至於在歸化球員方面，傳出PLG新竹御頂攻城獅狄帝（Deyonta Davis）、福爾摩沙夢想家吉爾貝克（Brandon Gilbeck）有意願代表台灣男籃征戰國際賽；身為台灣男籃史上首位歸化球員的戴維斯（Quincy Davis），今天出席2024全國小學籃球錦標賽的開賽記者會時提到，能夠運用昔日台灣男籃主帥帕克（Charlie Parker）的人脈。

戴維斯說道：「怎麼把帕克教練的人脈整合起來，包含他與美國職籃NBA、其他資深教練的關係，加上現在PLG每隊有3名洋將，而且T1聯盟洋將也很多，讓籃協有更多球員可以選擇。」

不過，戴維斯強調，重點還是做好保險，給予球員應有的保障，「如果希望劉錚、張宗憲及陳盈駿加入台灣隊，一定要做好保險，也能得到球員家人的支持，並確保本土球員受到好的照顧。」

另外，戴維斯認為，2013年亞洲盃4強的成功經驗，自己僅是其中一塊拼圖，還是得靠一些本土球員挺身而出，包含林志傑、曾文鼎等，最後才能擊敗中國、菲律賓等強敵。

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