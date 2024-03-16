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PLG／周儀翔19分領軍 領航猿賞勇士3連敗

中央社／ 台北16日電
台灣職籃P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊周儀翔（圖）16日在例行賽繳出加盟以來新高的19分，助隊以113比92大勝台北富邦勇士隊。（P. LEAGUE+提供）中央社
台灣職籃P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊周儀翔（圖）16日在例行賽繳出加盟以來新高的19分，助隊以113比92大勝台北富邦勇士隊。（P. LEAGUE+提供）中央社

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著周儀翔攻下加盟以來新高的19分，加上洋將沃許本、密克斯聯手發揮，最終以113比92大勝台北富邦勇士，賞給勇士3連敗。

領航猿後衛白曜誠、李家慷今年1月分別因手腕、腳踝傷勢缺陣，直到今天作客台北和平籃球館對戰勇士一役才雙雙歸隊，提升球隊後場戰力。

領航猿今天首節以29比31落後，次節開局靠著一波11比0攻勢超前，上半場結束將比分拉開至56比46，而勇士第3節外線手感低迷、命中率僅12.5%，反觀領航猿單節三分球8投5中，帶著17分領先進入決勝節。

勇士球星林志傑歷經6投0中後，總算在第4節還剩7分49秒投進個人今天首顆三分球，試圖拉近分差，但隨後領航猿李家慷拋投和周儀翔飆進三分球，再將比分擴大至95比75，也讓勝負大致底定，領航猿最終以21分差勝出。

領航猿此役2名球員得分20分以上，洋將沃許本（Jason Washburn）、密克斯（Kennedy Meeks）各進帳22分、21分，周儀翔單場5顆三分球、攻下19分，得分也是他披上領航猿戰袍以來新高。勇士以洋將賽爾登 （Wayne Selden Jr.）21分、7助攻最佳。

另一場在新竹縣體育館比賽，新竹御頂攻城獅在洋將艾夫伯（Michael Efevberha）26分、7籃板帶領下，以97比78擊敗來訪高雄17直播鋼鐵人，勝率重返5成。

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