T1聯盟／黃泓瀚飆22分創新高 助特攻搶下季後賽門票 

T1聯盟戰績龍頭新北中信特攻今天麾軍南下府城對決台南台鋼獵鷹，上半場中信特攻就火力全開取得雙位數領先，尤其是今天替補上陣的「大瀚」黃泓瀚獨攬個人新高的22分，幫助特攻終場以105：94踢館成功，確定晉級季後賽。

賽事開局獵鷹率先射進三分球先馳得點，但中信特攻沒讓獵鷹高興太久，隨即回敬一波11：0的反擊，也一路保持領先優勢，沒讓獵鷹有機會越雷池一步。易籃後，第三節開局獵鷹一度把比數追近至5分差，但黃泓瀚馬上以三分球拉開比分，最終更幫助特攻以11分差距搶下季後賽門票。

賽後特攻總教練李逸驊表示，球隊目標不僅於挺進季後賽，「很開心今天能夠贏下球賽，代表我們已經進入季後賽，但這不是我們最終目標，希望球隊繼續努力。上禮拜也是跟獵鷹交手，回去之後對他們的戰術做了很多功課，今天在防守部分做得非常好。也很開心鼎哥（曾文鼎）受傷後再次回到球場，今天讓他小試身手，有三分球表現，攻勢也非常流暢。」

今天打出T1代表作的黃泓瀚，賽後謙虛的說：「很開心今天贏球，總教練一直有提醒我要參與進攻、展現企圖心，機會來了就要出手，不要過多的傳球、要積極攻擊籃框。」

今天也是阿巴西「齋戒月」後第一場球賽，相較於上一場灌進40分，今天僅客氣拿下15分3助攻2抄截，阿巴西賽後記者會也說明：「其實在齋戒月中，我自己的飲食、體能部分都有調配好，我上場就100%發揮。」