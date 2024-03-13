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PLG／鋼鐵人簽新洋將卡麥龍救火 邱大宗讚攻擊手段多元
PLG戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人隊，今天宣布簽下201公分美籍洋將卡麥龍（Cameron Clark），有豐富旅外資歷，也獲總教練邱大宗讚賞，認為他多元且頑強的進攻手段，將能幫球隊在傷兵期間維持戰力。
卡麥龍現年31歲，身高201公分，體重95公斤，主打小前鋒，自2014年開啟職業生涯，旅外資歷相當豐富，曾待過義大利、以色列、法國、土耳其、德國、菲律賓、烏拉圭、波多黎各、墨西哥、巴林等職業聯賽，2016-2017年參與FIBA歐洲盃，效力法國職業隊取得多座獎項，包含年度最佳球員、年度最佳洋將以及年度第一隊和外籍球員最佳五人。
去年卡麥龍於菲律賓職業聯賽總督盃，出賽15場，可繳出場均28.7分11.3籃板3.2助攻的成績單，更曾單場最高拿下45分，卡麥龍擁有優異敏捷的跑動能力，及穩健的中距離拿手武器，加上不俗的爆發力，常常上演空中接力的戲碼，鋼鐵人球團也期許卡麥龍的加入，能替目前洋將較多傷勢的鋼鐵人補足戰力。
邱大宗表示，卡麥龍有優異的身體素質，且在球場上思路清晰，攻擊手段多元且頑強，在洋將因傷無法出賽的期間，卡麥龍的加入可以有效在洋將輪替上維持球隊戰力，也期許卡麥龍可以帶動球隊激情作戰，幫助鋼鐵人贏下更多球賽。
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