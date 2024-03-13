快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／鋼鐵人簽新洋將卡麥龍救火 邱大宗讚攻擊手段多元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鋼鐵人隊宣布簽下新洋將卡麥龍。圖／鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊宣布簽下新洋將卡麥龍。圖／鋼鐵人隊提供

PLG戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人隊，今天宣布簽下201公分美籍洋將卡麥龍（Cameron Clark），有豐富旅外資歷，也獲總教練邱大宗讚賞，認為他多元且頑強的進攻手段，將能幫球隊在傷兵期間維持戰力。  

卡麥龍現年31歲，身高201公分，體重95公斤，主打小前鋒，自2014年開啟職業生涯，旅外資歷相當豐富，曾待過義大利、以色列、法國、土耳其、德國、菲律賓、烏拉圭、波多黎各、墨西哥、巴林等職業聯賽，2016-2017年參與FIBA歐洲盃，效力法國職業隊取得多座獎項，包含年度最佳球員、年度最佳洋將以及年度第一隊和外籍球員最佳五人。

去年卡麥龍於菲律賓職業聯賽總督盃，出賽15場，可繳出場均28.7分11.3籃板3.2助攻的成績單，更曾單場最高拿下45分，卡麥龍擁有優異敏捷的跑動能力，及穩健的中距離拿手武器，加上不俗的爆發力，常常上演空中接力的戲碼，鋼鐵人球團也期許卡麥龍的加入，能替目前洋將較多傷勢的鋼鐵人補足戰力。

邱大宗表示，卡麥龍有優異的身體素質，且在球場上思路清晰，攻擊手段多元且頑強，在洋將因傷無法出賽的期間，卡麥龍的加入可以有效在洋將輪替上維持球隊戰力，也期許卡麥龍可以帶動球隊激情作戰，幫助鋼鐵人贏下更多球賽。

籃球

延伸閱讀

中職／獅隊主視覺穿上各時期戰袍 陳傑憲詫異洋將球衣真小件

籃球／忘關麥失言球評發文道歉 楊敬敏怒嗆腦袋裝大便自稱「陳桂林」

東超籃賽／2分敗給南韓安養 國王錯過785萬季軍獎金

中職／啦啦隊狂找「洋將」 UniGirls隊長：這是好事

相關新聞

PLG／鋼鐵人簽新洋將卡麥龍救火 邱大宗讚攻擊手段多元

PLG戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人隊，今天宣布簽下201公分美籍洋將卡麥龍（Cameron Clark），有豐富旅外資歷...

HBL／自編冠軍之歌 北一女目標小巨蛋全勝封后

112學年HBL甲級決賽周末將在台北小巨蛋點燃戰火，唯一不敗之師「小綠綠」北一女中喊出「全勝封后」目標，今天除和校長一起...

PLG／鋼鐵人再推火曜GO雄班 針對學生族群推買一送一 

高雄17直播鋼鐵人隊將在19日再次舉辦「火曜GO雄班」上班主題日，本次主題日有別於上次針對上班族的族群，這次鎖定「上班如...

東超聯賽／國王季軍賽飲恨無緣奪冠 林書豪場邊觀戰好難受

昨日東亞超級籃球聯賽（EASL）季軍戰，新北國王以76:78兩分惜敗，無緣帶回季軍獎盃及25萬美元（約合台幣785萬），當家球星林書豪賽後也發文寫道輸球讓他感到難受，引起球迷熱烈討論。 林書豪在

PLG／年度25獎項公布 今年增設啦啦隊人氣王及新人王

PLG今天公布本季將頒發的年度獎項，總共有25個獎項讓球員、教練及球團工作人員角逐，本季新增「東山再起獎」、「年度關鍵先生」、「年度啦啦隊人氣王」及「年度啦啦隊新人王」4項個人獎項。 球員角逐年

PLG／植樹節前夕 富邦勇士6名球員算「樹」大挑戰

植樹節（3月12日）前夕，富邦金控攜手台北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。