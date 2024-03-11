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東超聯賽／國王四強賽飲恨無緣奪冠 林書豪場邊觀戰好難受

聯合新聞網／ 綜合報導
未能和弟弟林書緯一起征戰東超聯賽，林書豪（左）也感到遺憾一。特派記者曾思儒／攝影
未能和弟弟林書緯一起征戰東超聯賽，林書豪（左）也感到遺憾一。特派記者曾思儒／攝影

昨日東亞超級籃球聯賽（EASL）季軍戰，新北國王以76:78兩分惜敗，無緣帶回季軍獎盃及25萬美元（約合台幣785萬），當家球星林書豪賽後也發文寫道輸球讓他感到難受，引起球迷熱烈討論。

林書豪在IG上寫道，「這真的讓人感到難受。在我們輸掉比賽的時候，很少有我覺得我們真的該贏下的比賽。但今晚我是這樣相信著。」

昨日球評失言事件，新北國王的GM毛加恩及球星楊敬敏皆對此事件發表看法，林書豪沒有做出回應，也引來球迷正反兩面的回應。

有球迷稱林書豪是「國王清流」、「豪豪是不是少數沒跳出來戰的」，但也有球迷嗆林書豪根本沒上場，「你又沒上，上就都贏」、「請你們的陳桂林閉嘴好嗎」、「能不能教教某幾個隊友至少表面功夫做好」等留言。

林書豪未能在東超四強賽出戰，對新北國王的影響相當大，有林書豪的國王在東超繳出4勝1敗的戰績，少了林書豪後球隊吞下3連敗。特別是進入四強賽後兩戰國王皆以個位數分差飲恨輸球，顯見球隊之間實力差距不大，難免會讓球迷想像如果林書豪能出賽，國王有沒有機會拿下東超冠軍。

林書豪在IG寫下輸球令他感到相當難受。 圖截至林書豪IG
林書豪在IG寫下輸球令他感到相當難受。 圖截至林書豪IG

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