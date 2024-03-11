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PLG／年度25獎項公布 今年增設啦啦隊人氣王及新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦勇士啦啦隊女神李晧禎，有望競爭啦啦隊獎項。資料照
富邦勇士啦啦隊女神李晧禎，有望競爭啦啦隊獎項。資料照

PLG今天公布本季將頒發的年度獎項，總共有25個獎項讓球員、教練及球團工作人員角逐，本季新增「東山再起獎」、「年度關鍵先生」、「年度啦啦隊人氣王」及「年度啦啦隊新人王」4項個人獎項。

球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽27場（新人王為例行賽最少出賽20場、若為DNP則不計出賽場次），以及該球員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格。

PLG 2023-24 球季年度獎項，將採下列幾種方式產生：

球員攻守數據決定 –

● 年度數據獎項

得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王（資格–例行賽出賽至少27場）

籃球記者票選 + 球迷票選決定 –

● 年度MVP

（For非洋將，資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度洋將

（資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度主場

● 年度穿著

籃球記者票選決定 –

● 年度第六人

（資格–例行賽出賽至少27場，替補出賽比例75%，可從缺）

● 年度新人王

（資格–經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽，具備以上任一條件且例行賽出賽至少20場，可從缺）

● 年度防守球員

（資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度防守第一隊

（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將，必須是【前場2人與後場3人】或【前場3人與後場2人】）

● 年度第一隊

● 年度第二隊

（資格–例行賽出賽至少27場，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，可再選1名外籍球員（洋將）列入年度第二隊，投票前5名第一隊，後5名第二隊，必須是【前場2人與後場3人】或【前場3人與後場2人】）

● 年度教練

● 年度進步

（資格–上季已參加PLG且例行賽出賽至少27場）

球迷票選決定 –

● 年度人氣王

● 年度Highlight

（灌籃、阻攻、助攻、Circus Shot、Handles of the Year、Clutch Shot）

● 年度啦啦隊

● 年度啦啦隊人氣王（新增）

● 年度關鍵先生（新增，數據評估：第四節最後5分鐘，差距5分內）

網路聲量數據決定–

● 年度啦啦隊新人王（新增，第1年加入PLG啦啦隊的女孩的聲量排行）

籃球記者票選 + 各隊GM票選決定–

● 年度GM

聯盟指名選決定–

● 東山再起獎

（新增，定義：表揚過去因嚴重傷勢或其他重大事件所困，且於本球季展現毅力及運動家精神之球員及隊職員）

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