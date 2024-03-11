籃球／投身推動三對三的工作 鄭志龍：目標2028進軍洛杉磯奧運

台灣男籃在三對三籃球發展的潛力，從去年杭州亞運奪下男子金牌、女子第四名，即可看出未來可期，尤其三對三籃球目前又是奧林匹克運動會正式項目之一，更讓國內籃壇有識之士看到努力願景。「籃球博士」鄭志龍期望台灣籃球實力能再度登上國際舞台，決定投身推動三對三的工作，目標就是讓台灣三對三籃球進軍2028洛杉磯奧運。

「結束高雄鋼鐵人的工作後，內心一直希望還能為台灣籃球貢獻力量，恰好有個契機，加上去年三對三在亞運的好表現，就結合一些有同樣理念的企業家，希望能努力往目標邁進。」鄭志龍與旺寶整合行銷董事長吳同喬對於三對三籃球的想法一拍即合，兩人決定攜手合作，開拓台灣三對三籃球的奧運路。

鄭志龍與吳同喬的合作一起步就有了重大進展，來自國際籃總（FIBA）總部三對三籃球董事總經理Alex Sanchez日前應邀來台，在兩人的安排下，分別與高雄市政府進行視訊會議，並拜會中華奧會主席林鴻道，還與教育部體育署署長鄭世忠進行晚宴，接下來希望能在台灣舉辦FIBA三對三籃球的挑戰賽，甚至更高等級的大師賽。

Alex Sanchez肯定台灣三對三籃球的努力，他對女子隊在上屆東京奧運的征戰歷程特別印象深刻。2021年由教練錢薇娟領軍，帶領劉希曄、魏于淳與林仙芳挑戰奧運門票，只有「三劍客」力拚沒有替補球員的奮戰精神，讓Alex Sanchez非常感動，他直言：「其實台灣那年應該就能打進東京奧運了。」

為了推動台灣三對三籃球迎向世界，鄭志龍與旺寶整合行銷預計將於九月在高雄流行音樂中心的海風廣場舉辦FIBA三對三籃球挑戰賽，累積爭辦大師賽的實力與經驗；其次，將組男、女各一支三對三職業球隊，在2026年能有只打三對三籃球的球隊，征戰世界舞台爭取世界排名積分，透過世界排名來挑戰奧運殿堂。

鄭志龍表示，希望讓台灣民眾更加了解三對三籃球，他說：「Alex Sanchez得知我們的目標，進一步為我們解釋三對三籃球進軍奧運的方式。」他強調，除了國家隊賽事之外，在各地舉辦的商業比賽也能累積積分，應採兩路並行的方式更有機會。

「我們相信，高手在民間！」鄭志龍強調，選拔球員除了透過他的教練專業來尋找，也會進行素人海選，希望能找到最合適的三對三球員，他鼓勵有決心挑戰的球員做好準備，一起追逐2028年進軍奧運的夢想。

拜會中華奧會，FIBA 3X3亞洲經理Vivian王（左起）、旺寶整合行銷董事長吳同喬、FIBA 3X3董事總經理Alex Sanchez、中華奧會主席林鴻道、中華奧會秘書長徐孝慈、鄭志龍與中華奧會委員周俊三。旺寶整合行銷提供

拜會中華奧會。旺寶整合行銷提供