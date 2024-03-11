籃球／忘關麥失言球評發文道歉 楊敬敏怒嗆腦袋裝大便自稱「陳桂林」

新北國王昨天在東超四強以76：78吞敗，無緣帶回25萬美金的季軍獎金。轉播單位球評忘記關麥，批評國王洋將是「爛貨」，國王GM毛加恩發文指責，該球評昨天深夜也發文道歉。

該球評賽事直播時忘記關麥克風，批評國王洋將的言論都被聽見，包含「國王洋將那麼爛」、「國王找洋將只有一個要求，就是月薪不要超過一萬五」、「奧帝怎會答應，因為他沒球打，就是一萬五以下的爛貨。」

國王GM毛加恩發文回擊：「去年有最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用爛貨來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧帝在Byron、Tony、Christian（洋將）同時受傷，短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強，幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」

毛加恩寫道，「我了解現在社會是一個hater（仇恨者）時代，只會躲在後面用嘴巴去講別人。但當你不了解一個球團的運作卻講出不事實的合約內容，只會顯示你的不專業。」

毛加恩回擊球評批評。 截圖自毛加恩IG限時動態

國王球星楊敬敏也在個人IG限時態抨擊轉播單位，「您們腦袋裝大便、裝水泥還是主管階層腦袋裝了屎呀，竟邀請這麼沒水準、這麼不懂籃球的球評，不好意思我叫陳桂林（電影《周處除三害》主角），有事找我。」雖限時動態已被刪除，但早就被網友截圖，傳遍各大社群平台，引發熱議。

楊敬敏發文怒嗆轉播單位和球評。 截圖自網路

該球評昨天深夜發文致歉，「很抱歉引起大家不必要的關注和輿論，但無論是什麼樣事故，無論是什麼樣的情境或場合，嘴巴長在自己身上，不該講的就不該開口，不該引起的無謂爭議。」

他也澄清收音提及的數字沒有全然核實，「自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出，未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。」他最後更向國王球團、球員、毛加恩及球迷致歉。