東超籃賽／國王關鍵失誤 錯過季軍

新北國王首度參加東亞超級籃球聯賽就打進終極4強，但當家球星「哈佛小子」林書豪因左腳傷勢缺席，4強賽遭日本B聯盟千葉噴射機逆轉，昨天季軍戰和南韓KBL安養赤紅火箭激戰到最後一刻，追平機會卻出現失誤，最終以76：78吞敗，無緣帶回25萬美金的季軍獎金。

安養是東超上季冠軍，昨天先發後衛朴智勳飆進全場最高29分，最多領先國王12分，但國王展現韌性，第四節在亞洲外援海登、洋將奧帝和曼尼高接連進球下縮小差距，一度追到73：74，讀秒階段也有追平甚至「絕殺」機會，但「阿美戰士」楊敬敏底線中距離沒出手，傳球給林書緯遭干擾，看著安養球員衝進球場慶祝勝利。

錯過25萬美金季軍獎金，楊敬敏、林書緯到國王總教練萊恩直呼可惜，遭重點看防的林書緯更說：「很多責任我要負責，今天打得不好。」他4強賽面對千葉噴射機攻下21分，昨天9投2中僅拿6分，他坦言的確被對手針對，但4強賽國王同樣給千葉主控富樫勇樹很多策略，富樫仍攻下28分，自己仍有許多要學習。

昨天攻下國王本土最高15分的楊敬敏，4強賽好表現受到外隊注意，還被讚是「亞洲級球星」，但季軍戰發生「再見失誤」讓他不斷喊可惜，「自己瞬間沒有果決，錯失第一時間出手的機會，做了一個傳球導致失誤。」年初剛滿40歲的楊敬敏提到，從教練團到球員都很努力為這次東超準備，「自己一個瞬間的判斷造成球隊輸球，很可惜。」

國王終極4強賽2戰都吞敗，執行長陳信生仍肯定團隊「走出台灣」，場上、場外國際交流都十分有意義。