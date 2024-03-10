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PLG／林俊吉攻下20分 率夢想家勇奪3連勝

中央社／ 台北10日電
夢想家林俊吉(右)出手。夢想家提供
夢想家林俊吉(右)出手。夢想家提供

台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天靠著本土後衛林俊吉攻下20分，以93比88驚險擊敗桃園璞園領航猿，拿下近期3連勝，持續穩居PLG龍頭寶座。

昨役力退新竹御頂攻城獅後，夢想家勇奪近期2連勝，今天持續在主場台中洲際迷你蛋迎戰來訪的領航猿，首節在主力後衛林俊吉單節10分帶領下，建立9分領先，只是第2節領航猿本土射手盧峻翔挺身而出，加上洋將沃許本（Jason Washburn）挹注14分，兩隊在上半場結束形成52比52平手。

易籃後，夢想家憑藉團隊戰力發揮，在第3節再度要回領先，然而領航猿並未放棄，第4節上演反撲，甚至一度追平比分，尤其沃許本在終場前40.86秒籃下放進2分，讓雙方僅剩2分差距，也逼得夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）喊出暫停。

不過，在暫停過後，雖然林俊吉切入未能得分，但夢想家洋將布依德（Julian Boyd）立刻補進關鍵2分，加上領航猿陳昱瑞、伯朗（Alec Brown）嘗試3分出手皆未果，讓夢想家最後以5分之差帶走勝利，也斬斷領航猿的4連勝。

針對暫停過後的戰術布局，皮爾曼賽後接受訪問時透露，當時希望把進攻空間拉開，並稱讚林俊吉是出色的球員，「在進攻空間比較大的情況下，成功主導那波進攻。」

皮爾曼指出，今天看到球員的努力，而且展現對贏球的渴望，自己非常滿意，「只要努力打球，把防守做好，拿出韌性，相信自我，贏球機會就很大。」

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