東超籃賽／國王鐵粉衝宿霧 花萬元買場邊席相挺

新北國王首度參加東超籃賽就挺進終極4強，今天在宿霧爭取冠軍戰門票，場邊不乏穿著國王球衣的球迷，本身就有買國王PLG季票的胡先生也攜太太一起衝現場，且兩天賽事都買下球場第一排位置，斥資上萬元相挺。

胡先生透露，當決賽時間、地點公布後就決定衝宿霧支持國王，今天抵達宿霧，周日冠軍戰和季軍戰也不會缺席，他笑說：「門票開戰就一直搶，原本場邊席沒開放，一直刷票，後來有開放才搶到。」

家住林口的胡氏夫妻因地緣成國王鐵粉，本季也是買國王場邊席季票，胡先生表示今天位置和國王場邊席價格差不多，一張門票折合台幣約6千元，看完第一場4強賽後的感想是「比想像好」。

「本來看照片，覺得和板橋差不多，進來覺得還不錯，而且這裡座位和球場比較近，更親近一點。」穿著曼尼高球衣的胡先生補充說，菲律賓和台灣文化不同，看球氛圍不太一樣，但新莊體育館整體仍舒適許多，尤其大螢幕升級後感受更好。

胡太太今天穿上楊敬敏球衣，夫妻倆還各拿著國王海報，有趣的是胡先生拿著不是球員海報，而是國王總教練萊恩，他解釋說：「我欣賞萊恩執教理念，我參加過萊恩辦的籃球營，他都會用正向的方式去鼓勵球員。」

第一次到宿霧，胡氏夫婦對於「哈佛小子」林書豪缺陣有些惋惜，但仍相信國王有打進冠軍戰機會；坐在場邊席的兩人也把握球員練球熱身時間，和「小胖」洪志善親自喊加油。