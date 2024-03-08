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東超籃賽／場內設飲料吧 水泥地問題無解

聯合報／ 特派記者曾思儒／宿霧即時報導
東超聯賽終極4強場地普拉普灌籃圓頂體育館，底線後就是水泥地。特派記者曾思儒／攝影
東超聯賽終極4強場地普拉普灌籃圓頂體育館，底線後就是水泥地。特派記者曾思儒／攝影

東亞超級籃球聯賽的終極4強賽今天下午5點登場，場館普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome）特別設置沙發區迎接貴賓，除有DJ炒熱氣氛，沙發區還設有飲料吧，打造舒適看球環境，但新北國王反應過的「水泥地」問題無解，比賽開打前1小時工作人員仍在調整籃框。

去年東超聯賽受疫情影響，賽季縮水，今年來自4國聯盟的8支隊伍總算打完完整例行賽，終極4強賽落腳菲律賓宿霧，球隊入住一晚上萬的高級飯店，但比賽場館普拉普灌籃圓頂體育館腹地小、場內位置有限，球場周邊都是水泥地，邊線後的位置有限，都是無法解決的硬體「硬傷」。

普拉普灌籃圓頂體育館從2011年啟用，辦過多次菲律賓PBA賽事，包括2017年的PBA明星賽；東超聯盟表示為迎接終極4強賽，場館有再整修，場內可容納4600個座位，且門票幾乎完售。

東超表示，場館內設有超過40個媒體座位，但就算帶桌的媒體席也沒提供電力設備，且有超過一半座位未帶桌。

下午5點登場的第一場4強賽上演「南韓內戰」，由KBL雙代表安養赤紅火箭和首爾騎士火焰正面對決，台灣PLG代表新北國王晚上8點和日本B聯盟的千葉噴射機爭奪另張冠軍戰門票。千葉噴射機昨天下午才抵達宿霧，舟車勞頓成國王利多消息，但國王當家球星林書豪確定因傷免戰，對戰力有一定影響。

東超聯賽終極4強場地有DJ炒熱氣氛。特派記者曾思儒／攝影
東超聯賽終極4強場地有DJ炒熱氣氛。特派記者曾思儒／攝影
東超聯賽終極4強場地設有飲料吧。特派記者曾思儒／攝影
東超聯賽終極4強場地設有飲料吧。特派記者曾思儒／攝影

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