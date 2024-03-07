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T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

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T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

中央社／ 台北7日電
雲豹執行長張建偉今天證實，卡森斯有望再披雲豹戰袍，最快本週有消息。 聯合報系資料照
雲豹執行長張建偉今天證實，卡森斯有望再披雲豹戰袍，最快本週有消息。 聯合報系資料照

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹1月找來前NBA球星卡森斯助陣，當時僅簽1個月短約，雲豹執行長張建偉今天證實，卡森斯有望再披雲豹戰袍，最快本週有消息，若順利回歸將會打完賽季。

曾4度入選美國職籃NBA明星賽的33歲的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）今年1月來台，4場比賽場均繳出22分、11.8籃板、5.5助攻、2抄截的全方位成績單，幫助雲豹拿下3勝1敗成績，而卡森斯也不負眾望，獲選為1月T1聯盟最佳外援。

不過卡森斯離台後，雲豹始終未向聯盟註銷資格，似乎有意為卡森斯保留位置，隨著3月17日洋將大限將屆，雲豹近期除積極尋覓新洋將進行測試，同時也持續與卡森斯保持聯繫。

張建偉接受中央社記者訪問時表示，目前與卡森斯還在談合約，目標3月17日前談完，「我們目前議約已經到最後，滿樂觀的。」

張建偉透露，最快本週就會有消息，目前談約方向希望卡森斯能在4月中加入球隊，預計打3至4場主場賽事。

雲豹目前戰績暫居第3，且與龍頭新北中信特攻之間只有1.5場勝差，由於T1聯盟季後賽採5取4，雲豹很有機會打進季後賽，張建偉表示，卡森斯這次若再回鍋，就會待到季後賽結束。

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