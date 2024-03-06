UBA／複賽收視翻倍成長 決賽門票311開搶

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級最終4強昨天全部出爐，3月22到24日將和公開二級、一般組前進台北小巨蛋，大專體總今天宣布，決賽門票將於11日中午12點半在KKTIX全面開放索票。

UBA決賽連7年決戰台北小巨蛋，公開一級決賽門票11日開放索票，每帳號、每場次至多可索取2張票券，索票訂單成功後，須在19日下午2點前到全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於時限內領取實體票券者，視同放棄。

決賽3天賽事皆分為上半場和下半場場次供索票，兩場次間進行清場；3月22日首日賽程進行二級一般組冠軍戰，3月23日一級4強賽登場，下午1點由女一級文化大學挑戰世新大學打頭陣，下午3點男一級虎尾科大強碰政治大學，清場後晚上6點女一級佛光大學遭遇台灣師大、晚上8點男一級健行科大對決世新大學，3月24日進行4場一級最終決戰。

大專體總表示，昨天剛在台北體育館落幕的男一級8強複賽，共吸引超過2萬觀眾進場，網路收視同樣亮眼，今年突破過往在LINE TODAY播出以來預複賽單日觀看新高的19萬6828次，成長到21萬2429次的新紀錄，7日賽事累計超過121萬次觀看，較上屆同期更翻倍成長。

公開二級、一般組全國決賽將於本周陸續展開，公開二級3月8日醒吾科大率先開戰，一般組11日起東吳大學、東南科大兩地登場，各級組都要拚晉級和各2張小巨蛋冠軍戰門票，冠軍戰索票則將在對戰組合確認後另行公告。其中男二級八強、二級四強起，以及一般組季軍戰，都將在大專體總YouTube頻道SSUtv進行轉播。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，感謝教育部、大專體總邀請富邦人壽連續8年冠名支持UBA大專籃球聯賽，一起帶領各級決戰小巨蛋，為邀請所有球迷帶領親朋好友參與全台最熱血沸騰的學生籃球賽事，今年「富邦人壽健康MOre生態圈」LINE主題帳號再次舉辦公開組一級冠軍預測活動，期盼號召更多民眾為四強決賽隊伍應援，力挺年輕優秀球員們衝向冠軍。