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UBA／王鈞聖帶病狂轟 虎科擠進4強

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
王鈞聖攻下15分，虎科搶下UBA的4強門票。圖／大專體總提供
王鈞聖攻下15分，虎科搶下UBA的4強門票。圖／大專體總提供

大一遭政治大學退隊，後衛王鈞聖轉戰虎尾科大，去年3月不慎造成左膝前十字韌帶斷裂，休息超過半年，直到昨天在大專籃球聯賽公開男一級8強賽最終戰打出代表作，轟進5記三分球在內的15分，率領虎科以76：49擊敗台師大，辛苦搭上晉級末班車，和衛冕軍政大、健行科大和世新大學4強會師。

UBA總決賽將在台北小巨蛋舉行，王鈞聖前一度「攻蛋」已是高二，相隔3年終於回到夢想殿堂，笑說：「滿坎坷的，被政大退隊，去年又受傷、復健，才走到這裡。」

去年左膝十字韌帶、內側半月板和韌帶都受損，王鈞聖提到，昨天帶著病體上陣，因感冒鼻塞，跑動起來特別喘，加上贏球才能晉級的關鍵戰心情十分緊繃，中場休息被教練提醒要有笑容、不要臭臉，下半場才修正回來。

虎科上次挑戰公開男一級已是105學年，相隔6年重返一級，球隊找來5名外籍生增強戰力，打進8強是隊史新猷，昨天成為112學年4強唯一新面孔，教頭盧譽誠提到晉級路數度哽咽，透露前一晚幾乎沒睡，所幸順利晉級，感謝教練團、球員和校方的支持和努力，23、24日總決賽前會將球隊調整到最佳狀態，力拚最後兩場勝利。

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