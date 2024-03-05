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UBA／170公分奇兵潘彥愷助攻 台師大勝國體

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
台師大菜鳥後衛潘彥愷僅170公分，但8強賽成球隊重要板凳戰力。圖／大專 體育總會提供
台師大菜鳥後衛潘彥愷僅170公分，但8強賽成球隊重要板凳戰力。圖／大專 體育總會提供

來自和「野獸」林志傑同樣的基隆，台師大菜鳥後衛潘彥愷小學畢業不到150公分，但仍堅持籃球路，高中時期就以日本隊當家主控河村勇輝為目標。進入UBA更扮演台師大奇兵，昨天112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽和國體大的2度延長血戰貢獻12分，包括延長賽的關鍵6分，助隊驚險以65：64搶下連勝，保住晉級4強生機。

小四接觸籃球的潘彥愷，國小畢業只有148公分，高中加入中部強權東山高中，高一打進8強但上場時間不多，接續兩年球隊都提前落馬，高三甚至資格賽就出局；進入台師大，他獲得教頭李秉鴻重用，但去年11月先右腳踝扭傷，接著左手腕骨裂，回歸球場一度沒自信、預賽表現不如預期，但8強賽漸入佳境，成李秉鴻口中改變戰局的關鍵人物。

170公分、60公斤的潘彥愷個頭不出色，卻以切入破壞成台師大一把利刃，以172公分河村勇輝當目標的他笑說：「長得矮，就要比別人更用力。」他高中時胸推只能推空槓，現已進步到可以推55公斤，儘管是吃不胖體質，增重到目標的70公斤有難度，但8強賽找回手感，昨天更打出代表作信心提升不少。

台師大不少東山出品的球員，昨天貢獻全隊最高16分的曾信武也是其一，他也讚學弟愈打愈好，「他前面很掙扎，現在有跳出來。」

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