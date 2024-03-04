UBA／花67場得分破千 「最速男」劉丞勳：更想拿冠軍

提前搶下4強門票的健行科大，今天和同樣晉級的世新大學上演「小巨蛋哨戰」，健行大三前鋒劉丞勳第三節還完成得分1000分里程碑，打破102學年有攻守紀錄後的1000分最快紀錄，成為UBA公開男一級第11位「千分俱樂部」成員，加上健行以85：82逆轉勝，堪稱雙喜臨門。

「很開心，但這紀錄沒有冠軍好，今天過了就過了，專注在後面的比賽。」劉丞勳透露，賽前並不清楚紀錄，直到比賽尾聲現場DJ播報才知道寫下新猷，但個人向來不在意得分，「重要是球隊贏球。」

今天攻下14分、11籃板、7助攻的劉丞勳強調，不強求個人數據，「順其自然，機會是你的就是你的。」他重申，比起任何數據，冠軍最重要，目標3月24日在小巨蛋捧起金盃。

健行教頭劉孟竹原本也不知道劉丞勳的紀錄，拿到破紀錄資料的他笑說：「看到（1000分）那個多健行球員，滿開心的。」他也提到，劉丞勳本身非常認真，連農曆年放假期間都會自主到學校投籃，今天的紀錄是他用時間、努力和毅力換來的成果。

最快達成1000分的公開男一級原紀錄是由輔仁大學盧峻翔、國體大周暐宸以4屆68場一起保持，劉丞勳只花3屆、67場就完成，除是現役UBA球員唯一，也是第5位進入「千分俱樂部」成員；公開一級1000分最快紀錄則是文化大學女將郭虹廷寫下的3屆52場。

不過健行今天勝利拿得辛苦，首節9失誤下陷入14：26落後，第二節飆出33分縮小差距；第四節健行扳平比數，讀秒階段還有3分領先，但3.6秒劉丞勳被吹犯規，讓外線出手的世新王鼎鈞站上罰球線，但王鼎鈞前2罰都失手，第3罰故意不進又沒碰籃框，才讓健行3分差奪下8強賽6連勝。

劉孟竹對今天裁判吹判十分不滿，球員彼此影響的失誤也是有待解決的課題，他苦笑說：「情緒不要受哨音影響，是球員必修課程。」