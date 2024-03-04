HBL／總決賽改售票制？高中體總將評估規劃

行之有年的HBL總決賽索票制度，明年可能出現變化，高中體總今天宣布，今年賽事結售後將評估和規劃，明年將朝售票方式進行，若成真將成國內學生聯賽首例。

HBL從75學年開始，舉辦超過35年，總決賽從103學年度移師台北小巨蛋以來都是免費索票入場。高中體總表示，每到索票階段，球迷總是一陣瘋搶，門票多在短時間內就一掃而空，高中體總近幾年為票務的規劃也做了許多努力，希望能讓更多喜愛HBL的球迷，能順利進場看球。

高中體總的改變包括4年前開始從過往的1日1票到底，改為2場次使用1張門票，中間進行清場；為打擊黃牛，率先實施索票及進場實名制，球迷需持與票面相同的身份證件才能順利進場，去年開始更開放現場候補票，視現場人流狀況，讓索票向隅的球迷能有機會當場候補進場看球。

雖不斷對票務事宜力求精進，外界許多聲音仍期望HBL總決賽門票能嘗試以售票方式辦理，高中體總表示，對外界的建議及指教一向持客觀開放的態度，因此今年賽事結束後將著手評估及規劃，明年將朝向改以售票方式進行，另可能開放部分座位配合政策推廣，如青春動滋券的使用，因此請各位喜愛高中籃球的球迷朋友，把握今年仍採免費索票的機會，踴躍進場看球。

112學年HBL總決賽將於3月16日和17日進行，i-bon索票開放至3月15日晚上10點，截止索票前均可上i-bon系統查看餘票狀況，索票後48小時內未取的票券及近日民眾的退票都會重新回到系統上供索取，台北小巨蛋近期也將公布公益票索取方式，尚未索到票的球迷朋友可以密切注意台北小巨蛋官網資訊公告。