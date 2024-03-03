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UBA／健行延續晉級4強傳統 劉丞勳達成目標

中央社／ 台北3日電
劉承勳。大專體總提供
劉承勳。大專體總提供

健行科大自104學年度升上UBA大專籃球聯賽公開男一級後，成為4強固定班底，今天8強賽以60比52擊敗輔仁大學後，延續這項傳統，攻下15分的劉丞勳也達成為自己設定的目標。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽在台北體育館舉行，衛冕軍政治大學昨天擊敗國立體大，收下本季19連勝後，經比較與其他隊伍對戰，成為首支晉級4強的球隊。

健行今天對戰輔大，前3節外線當機，也讓球隊陷入苦戰，決勝節靠著劉丞勳、蔡宸綱、潘偉傑接力開火，才順利收下5連勝，搶下4強門票。

健行104學年度登上UBA公開一級舞台後，隔年就拿下隊史首冠，並成為4強常客，總教練劉孟竹表示，有告訴球員，「健行第1年打進公開一級後，就沒掉出4強之外，這是很好紀錄，希望學弟幫學長保持著，4強門票或進軍小巨蛋，是健行基本門檻，希望能一直延續下去。」

劉丞勳也將教練的一席話銘記在心，而他卻未視為壓力，反而當作自己大學的目標，他自信地表示，自己喜歡接受挑戰，即使遇到低潮也會盡快調整。

在政大、健行前進4強後，世新靠著台灣師範大學以82比76擊敗台灣藝術大學，成功卡位4強，最後1張4強門票形成「5搶1」局面，無論是2勝3敗的虎尾科大，以及同為1勝4敗的台師大、台藝大、輔大、國立體大都有機會。

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