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PLG／部長絕殺衛冕軍！周儀翔壓哨三分彈救了領航猿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周儀翔（右）飆進致勝三分球。圖／PLG提供
周儀翔（右）飆進致勝三分球。圖／PLG提供

最後1.5秒、落後1分，桃園璞園領航猿隊「交通部長」周儀翔接到球後運一下後在弧頂出手，飆進戲劇性「絕殺」三分球，硬是以94：92氣走台北富邦勇士隊，讓領航猿本周3場主場賽事全部收下勝場，近期4連勝也到手。

周儀翔全場攻下11分，最後一擊尤其無價，賽後接受隊友簇擁慶祝的他說：「當下沒想太多，教練設計給我，自己出手也沒想太多。」他笑說球出手的感覺就「滿好的」，「我們沒有放棄，大家都那麼拚就是為了這場勝利，剩下1.5秒也沒放棄，還是會堅持下去。」

本季轉戰桃園的周儀翔最後也感謝球迷沒有放棄支持領航猿，「桃園的主場真的很棒！」

兩隊今天打得拉鋸，第四節末領航猿還有89：86領先，但勇士洋將賽爾登3罰俱中追平，塞瑟夫1.5秒更在籃下攻進超前分，讓勇士以92：91超前，不料看似到手的勝利卻遭周儀翔三分彈擊碎。

周儀翔的出手和時間到點距離相近，裁判透過影片回放才確認「絕殺」出手有效，讓桃園球迷再度陷入瘋狂。

領航猿今天有3人得分超過20分，盧峻翔24分，洋將沃許本22分、10籃板，另名洋將葛拉漢也有20分、10籃板；勇士以塞瑟夫27分、16籃板最佳，賽爾登13分。

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