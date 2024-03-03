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T1聯盟／曹薰襄強心臟！騎馬射箭飆致勝球射下獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
戰神隊曹薰襄（右）投進致勝球，助隊2分差擊敗獵鷹隊。圖／T1聯盟提供
戰神隊曹薰襄（右）投進致勝球，助隊2分差擊敗獵鷹隊。圖／T1聯盟提供

台南台鋼獵鷹隊回到主場挑戰連勝，今天碰台北戰神隊的「季後賽保衛戰」激戰到最後一刻，戰神靠曹薰襄最後12.5秒「騎馬射箭」投進致勝球，再守住獵鷹「絕殺」一擊，驚險以92：90拿下勝利，也穩住第4名身分。

昨天力退高雄全家海神隊的獵鷹，今天靠後衛白薩率先飆進外線，但戰神在洋將赫里斯-傑佛森單節10分領軍軍下取得27：24領先，半場也握有53：50優勢。

第三節開打不到2分鐘，獵鷹洋將鷹吉就被吹出場，不過8分12秒呂冠霆飆進底角三分球，助隊57：57扳平比數，三節打完也以69：71緊咬比數。

第四節獵鷹在洋將米白連拿5分下以74：71逆轉，但80：77領先下卻遭戰神打出一波11：1猛攻，戰神反以88：81超前；米可進球為獵鷹止血，50.2秒金恩2罰俱中追到85：89，41.4秒金恩2罰再把握，35.6秒戰神洋將赫里斯-傑佛森2罰中1，戰神90：87，32.7秒金恩飆進追平外線，12.5秒曹薰襄「騎馬射箭」進球，金恩最後一擊又被戰神守住，讓戰神驚險以2分差踢館成功，搶下本季5度交手的第4勝。

赫里斯-傑佛森攻下全隊最高21分，恩多20分、13籃板，林秉聖19分，投進致勝球的曹薰襄8分；獵鷹以金恩26分最高，米可17分，呂冠霆、白薩和谷毛唯嘉各10分。

T1聯盟本季取消「季後挑戰賽」，例行賽排名前4直接晉級季後賽，獵鷹和戰神排名分居第5和第4，今天獵鷹若奪勝排名就能超車，但戰神踢館成功後戰績6勝13敗續當第4，獵鷹4勝13敗仍居「爐主」。

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