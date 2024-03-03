T1聯盟／阿巴西、艾德聯手飆55分 特攻驚險退雲豹守住龍頭

T1聯盟今天上演前段班之爭，排名前2的新北中信特攻隊和台啤永豐雲豹隊正面對決，特攻最多14分領先雖在第四節末遭雲豹追平甚至超前，但關鍵時刻「黑豹」阿巴西和洋將艾德挺身而出，兩人合計攻下55分，助隊驚險以95：90收下勝利，持續坐穩龍頭寶座。

特攻首節取得27：15領先，但雲豹第二節攻下31分，半場打完特攻優勢縮小到52：46；下半場特攻在謝亞軒又傳又切帶動下，第四節領先一度到81：70，但雲豹在洋將克羅馬和本土黃鎮發揮下回敬18：3攻勢反超4分，不過特攻在艾德連拿4分下88：88追平，1分07秒阿巴西切入拋投攻進超前球，21.8秒艾德接到謝亞軒單場第8次助攻，拖車進球後特攻取得92：88領先。

雲豹追分階段屢投不中，15.7秒特攻洋將柯丹2罰1中，特攻領先再到93：90，雲豹最後2次外線出手都落空，犯規也為時已晚，讓特攻以95：90收下勝利。

1月底後艾德就因膝傷缺陣超過1個月，今天只是回歸第2戰，攻下全場最高30分外帶12籃板的他特別感謝球團的支持和鼓勵，「很高興能回到球場。」

阿巴西今天也有25分、12籃板「雙10」表現，比賽中還和謝亞軒合作一次「空中接力」灌籃，他笑說：「其實我看前面那一個就暗示他往上拋，我們練球也練過。」阿巴西也提到，雲豹洋將克羅馬進攻火力兇猛，上次對陣落敗後就針對團隊防守進行調整，才可以拿下今天勝利。

謝亞軒也成特攻守護主場功臣，他三分球10投4中攻下19分，還傳出9助攻。

雲豹以洋將威廉斯28分、18籃板最佳，黃鎮攻下5記三分球在內的20分，克羅馬和蔣淯安各19分。