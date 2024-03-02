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UBA／張俊三飆5三分彈退輔大 世新4連勝晉級近在咫尺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世新張俊生（右）砍進5顆三分球拿下25分。圖／大專體總提供
世新張俊生（右）砍進5顆三分球拿下25分。圖／大專體總提供

在前一場比賽與政大打到最後一刻才輸球的輔大，今天再碰上另一支8強不敗之師世新，儘管輔大趁著世新開賽慢熱首節還一度取得領先，不過接下來三節防線卻遭到世新張俊生、江政恩聯手撕裂，最終世新就以78：58擊敗輔大，成為首支拿下4連勝的球隊，小巨蛋4強賽門票近在咫尺。

世新在8強賽前3場比賽連續擊敗國體、虎科與台師大後，今天則是碰上晉級之路命懸一線的輔大，輔大在8強前3場比賽分別不敵虎科與政大，其中與政大一戰一度在下半場追到1分差距，只可惜在第四節後段後繼無力，以13分差距輸球，前3場打完取得1勝2敗。

而輔大在已經沒有輸球本錢的情況下，碰上8強賽狀況火熱的世新，首節趁著世新出現熱機較慢的狀況，單節僅讓對手拿下11分，不過第二節世新暖機完畢後進攻端展現多點開花的攻勢，不僅張俊生頻頻在三分線外開砲，江政恩也靠著高效率的出手將個人得分拉上雙位數。

反觀輔大在首節取得領先後，接下來卻是失誤連連，讓世新將領先差距一路擴大，甚至在第四節李宗漢、陳將双連續砍進兩顆三分球後，已經將差距擴大到25分，奠定比賽勝負，最終世新也以78：58收下4連勝，8強門票幾乎已到手。

世新今天以張俊生砍進5顆三分球拿下25分4助攻4抄截表現最佳，江政恩與陳將双也分別有13分與11分6助攻5籃板演出，輔大今天則以外籍生威爾森拿下12分13籃板5助攻3阻攻最佳，不過輔大團隊卻出現高達23次失誤，成為後三節遭拉開差距的主因。

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