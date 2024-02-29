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UBA／被政大「震撼教育」完 台藝大回神止敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台藝大喬納森（右）帶傷上陣，助隊險勝國體大止敗。圖／大專體育總會提供
台藝大喬納森（右）帶傷上陣，助隊險勝國體大止敗。圖／大專體育總會提供

UBA公開男一級8強賽前兩戰合計失分189分，台藝大被「震撼教育」後振作，加上南非好手喬納森帶傷上陣提振士氣，聯手頂著國體大反撲，驚險以73：68迎接112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽首勝。

台藝大教練葛記豪苦笑說，昨天被衛冕軍政大飆破100分，吞下50分慘敗，「我和球員說『歡迎來到8強』，這和預賽15場不一樣，每場都硬仗，沒有調整空間。」他苦笑說，預賽球隊失分還算中段班，但8強先碰健行科大失掉85分，昨天碰政大要被豪取104分，兩戰失分快200，直接變8強爐主，今天從防守做起，總算有些成效。

上周三拉傷右腳肌腱的喬納森，今天復出手感不佳，13投僅3中拿8分，讀秒階段還讓陳力生連罰3球，所幸球隊仍收下勝場，讓吞了止痛藥上陣的他露出笑臉。

喬納森提到，上周被壓到大腿，小腿也被折到，檢查後醫生表示只差一點就變骨裂，「醫生是說韌帶被撐開，所以很痛。」雖被警告2周不能動、6周才會痊癒，但他想幫助球隊完成8強賽挑戰，每天都測試狀況，今天吞下止痛藥後仍上場，「至少有把球隊氣氛帶好，前兩場氣氛很不好。」

第四節尾聲的犯規讓戰局一度緊張，喬納森解釋，主要是受腳傷影響，有些角度右腳轉不過去，才會送陳力生上罰球線，明天休兵日還有時間調整，希望身體狀況能漸入佳境。

台藝和國體今天打得拉鋸，首節台藝大20：14領先，半場換國體43：38反超；第三節國體張祐瑋壓哨三分球涮框而出，讓台藝大以58：56領先進入第四節。

國體第四節在主控陳力生發揮下持續追分，他1分12秒投進三分球讓國體追到67：71，42.9秒外線出手又遭喬納森犯規，但3罰只中1，23.2秒台藝大余維豪2罰俱中，國體大連續外線嘗試都落空，讓台藝大驚險以73：68奪勝。

台藝大菜鳥王威翔今天攻下全隊最高23分還有8助攻，外籍生梁瀚13分、10籃板，余維豪12分；吞下3連敗的國體以陳力生19分最高，黃偉程和胡晉豪各拿15分和12分。

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