籃球／政院修法放寬歸化居留年限 籃協持續掌握符合洋將

行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限放寬為連續2年。中華籃協副秘書長張承中表示感謝，將持續掌握符合的洋將人選。

中華民國籃球協會副秘書長張承中在接受中央社訪問時表示，體育署有第一時間告知籃協修法的進度與消息，「未來我們這邊會評估殊勳歸化的可能，與掌握外國高級專業人才申請歸化制度的修正動向。」

台灣男籃目前只有2名歸化球員，包括40歲的戴維斯（Quincy Davis）和阿提諾（William Artino），當時都是以「殊勳」的方式特案通過。不過阿提諾去年9月30日合約到期後，就一直持續在溝通續約問題，只可惜最後雙方還是沒能達成共識。

因此台灣男籃在最近的亞洲盃資格賽第一階段，只能以純本土陣容出擊，2場比賽分別對上紐西蘭和菲律賓，合計輸了73分，缺少歸化洋將的問題也因此浮上檯面。

行政院會今天討論、通過內政部重行擬具的「國籍法」部分條文修正草案，放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上。另外，未來有殊勳於台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費，目前草案將轉立法院審議。

據了解，目前籃協除了等候立法院審議通過外，也會一邊觀察、找尋屆時符合資格的洋將，一定會以符合台灣男籃戰力需求為最重要考量。