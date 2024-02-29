快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不喜兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／政院修法放寬歸化居留年限 籃協持續掌握符合洋將

中央社／ 台北29日電
原中華男籃歸化洋將阿提諾合約期滿，是否續約仍未定。 聯合報系資料照
原中華男籃歸化洋將阿提諾合約期滿，是否續約仍未定。 聯合報系資料照

行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限放寬為連續2年。中華籃協副秘書長張承中表示感謝，將持續掌握符合的洋將人選。

中華民國籃球協會副秘書長張承中在接受中央社訪問時表示，體育署有第一時間告知籃協修法的進度與消息，「未來我們這邊會評估殊勳歸化的可能，與掌握外國高級專業人才申請歸化制度的修正動向。」

台灣男籃目前只有2名歸化球員，包括40歲的戴維斯（Quincy Davis）和阿提諾（William Artino），當時都是以「殊勳」的方式特案通過。不過阿提諾去年9月30日合約到期後，就一直持續在溝通續約問題，只可惜最後雙方還是沒能達成共識。

因此台灣男籃在最近的亞洲盃資格賽第一階段，只能以純本土陣容出擊，2場比賽分別對上紐西蘭和菲律賓，合計輸了73分，缺少歸化洋將的問題也因此浮上檯面。

行政院會今天討論、通過內政部重行擬具的「國籍法」部分條文修正草案，放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上。另外，未來有殊勳於台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費，目前草案將轉立法院審議。

據了解，目前籃協除了等候立法院審議通過外，也會一邊觀察、找尋屆時符合資格的洋將，一定會以符合台灣男籃戰力需求為最重要考量。

籃球

延伸閱讀

政院通過國籍法修正草案 放寬申請歸化居留年限為2年

籃球專題／歸化球員卡關 國籍法是關鍵

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓53分 中華隊吞連敗還傷林正

籃球／斷手斷腳才賠3萬 張宗憲再批籃協：還只能實支實付

相關新聞

NCAA／狂！大學「女柯瑞」單場8記三分球再登史上得分后

愛荷華大學女籃的「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark），持續寫下美國大學女籃新猷，今天面對明尼蘇達大學，她繳出3...

籃球／政院修法放寬歸化居留年限 籃協持續掌握符合洋將

行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限放寬為連續2年。中華籃協副秘書長張承中表示感謝...

PLG／林書豪傷後板凳復出只打12分鐘：計畫一部分

PLG職籃新北國王隊昨天作客新竹御頂攻城獅隊主場，林書豪因傷缺席6場比賽後回歸，遭禁賽20場的戴維斯本季首度亮相，國王一...

UBA／世新贏球不開心 張俊生：打太爛一直失誤

預賽排名第3和第4的虎尾科大和世新大學今天8強賽正面碰頭，戰況意外一面倒，世新開賽就打出31：8兇猛攻勢，首節就取得21...

UBA／又是蔡宸綱！關鍵三分彈氣走國體大

去年打進冠軍戰的健行科大，今天8強賽碰國體大被國體大嚇出一身汗，但「雙核心」蔡宸綱、劉丞勳決勝關頭挺身而出，兩人聯手轟下...

PLG／周儀翔連兩場得分上雙 領航猿斷夢想家3連勝

在戰績排名第2名的新北國王於今天不敵新竹御頂攻城獅後，龍頭福爾摩沙夢想家也在今天與桃園璞園領航猿之戰陷入苦戰，領航猿今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。