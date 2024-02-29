PLG／林書豪復出 首戰只打12分鐘

PLG職籃新北國王隊昨天作客新竹御頂攻城獅隊主場，林書豪因傷缺席6場比賽後回歸，遭禁賽20場的戴維斯本季首度亮相，國王一度領先19分卻在下半場遭逆轉，以80：88苦吞3連敗。

林書豪過去6戰因為足底筋膜炎缺陣，昨天以替補身分復出，明顯還在尋找比賽感覺，包括三分球3次出手都未能命中，但國王上半場在多點開花的攻勢下，一度領先攻城獅19分之多。

不過易籃後林書豪未再出賽，國王還傷了洋將米歇爾，下半場陷入進攻斷電；反觀攻城獅第2節末段在張傑瑋、高國豪領軍下吹起反攻號角，第3節成功逆轉戰局，最終完成戲劇化逆轉秀，以8分差距賞給國王對戰2連敗。

林書豪復出首戰只打12分鐘，拿下6分3助攻，直言這是復出計畫一部分，從板凳出發也不陌生，「上場時間比較少，會再慢慢增加，這只是第1步，感覺沒有幫到球隊。」

國王3連敗後，後天將作客領航猿隊主場，下周飛往菲律賓宿霧參加東超4強賽，總教練萊恩坦言，儘管球隊傷兵幾乎全部歸隊，但還不到百分之百的狀態，如何幫助他們盡快調整將是當務之急。

攻城獅本季首度滿場，湧進7400人觀戰，高國豪拿20分7籃板7助攻，表現最搶眼，張傑瑋也拿15分，打出加盟後的代表作。