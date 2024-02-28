快訊

蘋果放棄長達10年電動車計畫！震驚陸造車新貴 他分析殘酷原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／周儀翔連兩場得分上雙 領航猿斷夢想家3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周儀翔（右）連續兩場得分上雙。圖／PLG提供
周儀翔（右）連續兩場得分上雙。圖／PLG提供

在戰績排名第2名的新北國王於今天不敵新竹御頂攻城獅後，龍頭福爾摩沙夢想家也在今天與桃園璞園領航猿之戰陷入苦戰，領航猿今天在洋將伯朗以高效率的19投13中攻下31分，以及周儀翔繳出10分7助攻下，以93：82中斷夢想家的3連勝。

夢想家與國王在今天賽前僅有1場勝差，不過在國王不敵攻城獅後，夢想家也在與領航猿之戰失守，上半場領航猿就在防守端成功壓制夢想家，讓夢想家在上半場僅拿下34分，反觀領航猿洋將伯朗首節就火力全開，單節9次出手命中7球拿下15分，上半場他一人就獨攬19分，幫助領航猿取得12分領先。

下半場領航猿在雙洋將伯朗、沃許本持續開砲下，將領先優勢一度擴大到19分，而夢想家在無法將差距有效縮小的情況下，最終領航猿也以11分差距收下2連勝，並中斷夢想家3連勝，也將與夢想家的勝差縮小到3場。

領航猿今天以伯朗拿下31分9籃板表現最佳，沃許本也有20分18籃板5助攻的全能演出，至於本土球員部分盧峻翔、周儀翔分別有13分5抄截與10分7助攻進帳，其中周儀翔已連續兩場得分上雙。

籃球

延伸閱讀

PLG／飆本季新高 周儀翔：還可以更好

PLG／成中華隊「遺珠」 盧峻翔失望不喪志：仍有意願

PLG／國王曼尼高17助攻破聯盟紀錄 主場卻輸領航猿吞連敗

PLG／馬布爾狂飆新高36分 夢想家退富邦勇士續坐龍頭

相關新聞

PLG／林書豪復出只打12分鐘 國王領先19分遭攻城獅逆轉

在近期苦吞2連敗讓出龍頭寶座後，新北國王隊今天迎回林書豪與戴維斯，首度以近乎「完全體」的陣容作客新竹御頂攻城獅隊主場，不...

UBA／最愛台灣夜市 輔大外籍生凱德爾目標「攻蛋」

昨天早早陷入犯規麻煩，輔仁大學外籍生凱德爾今天對台灣師大有所修正，出賽34分鐘貢獻23分、17籃板「雙10」數據，率隊以...

UBA／又是蔡宸綱！關鍵三分彈氣走國體大

去年打進冠軍戰的健行科大，今天8強賽碰國體大被國體大嚇出一身汗，但「雙核心」蔡宸綱、劉丞勳決勝關頭挺身而出，兩人聯手轟下...

PLG／周儀翔連兩場得分上雙 領航猿斷夢想家3連勝

在戰績排名第2名的新北國王於今天不敵新竹御頂攻城獅後，龍頭福爾摩沙夢想家也在今天與桃園璞園領航猿之戰陷入苦戰，領航猿今天...

UBA／政大「吉祥物」波波卡體重解密 吳志鍇：比我重50公斤

政治大學「最強外籍生」莫巴耶連兩天輪休也不影響戰力，今天衛冕軍碰台灣藝大，首節就轟下28分，兩位數領先一路維持，6人得分...

UBA／游艾喆回台隔天就先發：想率政大拚四連霸

前晚才從馬尼拉返台，政治大學後衛游艾喆休息不到半天，昨天下午立刻在112學年大專籃球聯賽公開男一級8強首戰先發上陣，大四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。