PLG／周儀翔連兩場得分上雙 領航猿斷夢想家3連勝

在戰績排名第2名的新北國王於今天不敵新竹御頂攻城獅後，龍頭福爾摩沙夢想家也在今天與桃園璞園領航猿之戰陷入苦戰，領航猿今天在洋將伯朗以高效率的19投13中攻下31分，以及周儀翔繳出10分7助攻下，以93：82中斷夢想家的3連勝。

夢想家與國王在今天賽前僅有1場勝差，不過在國王不敵攻城獅後，夢想家也在與領航猿之戰失守，上半場領航猿就在防守端成功壓制夢想家，讓夢想家在上半場僅拿下34分，反觀領航猿洋將伯朗首節就火力全開，單節9次出手命中7球拿下15分，上半場他一人就獨攬19分，幫助領航猿取得12分領先。

下半場領航猿在雙洋將伯朗、沃許本持續開砲下，將領先優勢一度擴大到19分，而夢想家在無法將差距有效縮小的情況下，最終領航猿也以11分差距收下2連勝，並中斷夢想家3連勝，也將與夢想家的勝差縮小到3場。

領航猿今天以伯朗拿下31分9籃板表現最佳，沃許本也有20分18籃板5助攻的全能演出，至於本土球員部分盧峻翔、周儀翔分別有13分5抄截與10分7助攻進帳，其中周儀翔已連續兩場得分上雙。