UBA／最愛台灣夜市 輔大外籍生凱德爾目標「攻蛋」

昨天早早陷入犯規麻煩，輔仁大學外籍生凱德爾今天對台灣師大有所修正，出賽34分鐘貢獻23分、17籃板「雙10」數據，率隊以80：61報了預賽落敗的一箭之仇。

身高198公分的凱達爾來自象牙海岸，去年加入輔大，第一個UBA賽季場均繳出8.2分、7.4籃板，今年全面進化，場均有18.5分、15.9籃板，本季僅一場得分個位數。

今天對台師大再繳出「雙10」，凱德爾和輔大也一掃昨天大比分敗給虎尾科大的低潮，凱德爾強調目標就是小巨蛋，「現在只打了2場，如果繼續打出今天的內容、持續進步，很有機會進到4強。」

已經聽得懂一些中文的凱德爾會來台灣是因好友曾來台打球，自己做很多功課，「為何不試試看？」來台第2年的他很融入台灣生活，最愛寶島美食，還特別喜歡逛夜市，饒河夜市和板橋南雅夜市都是口袋名單。

輔大教頭楊哲宜提到，凱德爾已經慢慢融入團隊，數據也好非常多，計畫增加他的面框技巧，讓輔大增添更多武器。

輔大今天第一節就打出21：7攻勢，半場握有42：27領先；台師大第三節雖在魏芃禾連飆外線追到46：55，但輔大在凱德爾和江均聯手回敬9：3攻勢，最終仍以80：61打下112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽首勝。

兩隊預賽交手，台師大在林韋愷獨拿44分下逆轉勝，搶下晉級關鍵勝利，今天林韋愷遭鎖定僅拿14分，全隊以魏芃禾18分最高。