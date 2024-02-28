PLG／銳米轟32分 鋼鐵人過年後首戰即奪勝

中央社／ 台北27日電

靠著洋將銳米攻下全場最高32分，台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天在主場以99比91擊敗台北富邦勇士，過年後首戰即拿下勝利。

在主力洋將鐵米（Femi Olujobi）缺陣下，鋼鐵人今天靠著銳米（Rayvonte Rice）狂轟全場最高32分，外帶11籃板、7助攻，加上本土球員施晉堯挹注20分、6籃板、4助攻，最後在第4節成功逆轉勇士，以8分之差於主場取得勝利。

鋼鐵人總教練邱大宗賽後接受媒體訪問時指出，這場勝利是透過球員的努力，「銳米慢慢融入，今天也幫助球隊贏球，真的很謝謝球員，在主場拚下艱難的球賽。」

施晉堯透露，上半季比較多單打，導致球隊戰績不佳，今天大家無私地分享球，「這才是我們想要的東西。」

隨著日前勇士、新北國王相繼補進新的洋將，被問到是否在註冊大限前再找新的洋將補強陣容，邱大宗坦言，確實不排除再增加洋將人數，只是目前還沒有挑到喜歡的，因此暫時先以現有陣容應戰。

另外，勇士今天也「開箱」新洋將賽爾登（Wayne Selden Jr.），累計上場41分鐘的他，攻下全隊最高27分，外帶6籃板、3助攻。

勇士總教練許晉哲認為，賽爾登的個人能力不錯，練球時也很願意分享球，並期盼本土球員能盡快找到與賽爾登搭配的方式，為球隊帶來不同的化學變化。

籃球

延伸閱讀

PLG／賽爾登開箱24分白搭 鋼鐵人施晉堯挺身退富邦勇士

中職／猿隊「大清洗」人數未達1門檻 龍隊5洋投直接註冊4人

PLG／賽爾登還未開箱 富邦勇士再簽澳洲籍新洋將梅克

PLG／新洋將賽爾登開箱再等等 許晉哲讚傳球能力佳

相關新聞

UBA／游艾喆率政大 拚四連霸

前晚才從馬尼拉返台，政治大學後衛游艾喆休息不到半天，昨天下午立刻在112學年大專籃球聯賽公開男一級8強首戰先發上陣，大四...

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓 總教練桑茂森坦言：身心俱疲

昨天晚上8點抵台，中華男籃總教練桑茂森馬上轉換身份，今天晚上率國立體大出戰112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽，執教...

PLG／賽爾登開箱24分白搭 鋼鐵人施晉堯挺身退富邦勇士

PLG台北富邦勇士今天在作客高雄17直播鋼鐵人主場的賽事中進行新洋將賽爾登的開箱，在第三節他一人就獨攬14分下富邦勇士一...

UBA／國體教練「不熟」球員 世新逆轉奪8強首勝

連3年打進UBA公開男一級最後4強的世新大學，112學年8強賽首戰碰國立體大打得辛苦，半場打完5分落後，靠下半場進攻加溫...

UBA／首度闖8強 虎科目標「攻蛋」

暌違6學年，虎尾科大重返富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級就打進8強，今天在5名外籍生點點開花下以84：57大勝輔仁大...

UBA／昨晚8點返台 游艾喆請纓上陣：不想錯過最後9戰

身為2025年亞洲盃資格賽中華隊唯一的大專球員，政治大學當家後衛游艾喆昨天晚上8點才從馬尼拉抵台，今天下午2點的112學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。