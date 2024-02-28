UBA／游艾喆率政大 拚四連霸

前晚才從馬尼拉返台，政治大學後衛游艾喆休息不到半天，昨天下午立刻在112學年大專籃球聯賽公開男一級8強首戰先發上陣，大四的他強調「不想錯過大學最後9場球」，亞洲盃資格賽洗禮感受很多，目標繼續提升自己、助政大「雄鷹」男籃完成4連霸。

游艾喆是亞洲盃資格賽中華隊唯一大專球員，月初首度加入中華隊集訓，前天對菲律賓之戰結束，返台後馬上歸隊投入UBA；大會昨天介紹出場時，游艾喆得到全場最高分貝的歡呼，回歸首戰出賽21分鐘貢獻7分、4籃板、3助攻，雖也出現全隊最高4次失誤，不過政大仍以85：64輕取台灣師大，8強賽開出紅盤。

成人國手初體驗和紐西蘭、菲律賓對陣，游艾喆自評表現不到太好，除短期訓練不夠熟悉隊友特性，對抗性和紐、菲球員也有明顯差距，「審視自己真的還不夠，人外有人、天外有天，而且這只是亞洲比賽，世界還很大。」

大四的他暑假將告別學生運動員身分，8強賽7戰和總決賽成為大專最後舞台，期許自己表現更穩定、扛起責任，帶著冠軍從學生球員舞台畢業。