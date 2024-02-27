UBA／首度闖8強 虎科目標「攻蛋」

暌違6學年，虎尾科大重返富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級就打進8強，今天在5名外籍生點點開花下以84：57大勝輔仁大學，挑戰隊史第一次的公開男一級4強有好的起步。

虎尾科大105學年後重返一級，除有出身HBL名門的即戰力新生林明暐和柯舜凱加入，還有英國籍198公分大前鋒馬克思、205公分加拿大中鋒希圖、196公分塞內加爾前鋒帝亞姆和美國籍的205公分中鋒喬納森及185公分後衛雷燁斯，堪稱「聯合國」；今天希圖和馬克斯都有爆扣演出，希圖就出17分、12籃板，喬納森也有15分、13籃板，助隊從開賽1：9落後到大比數奪勝。

首次率隊打公開一級8強賽，虎科教頭盧譽誠坦言首戰最難打，不過今天第一節就讓輔大外籍生凱德爾3犯，策略十分成功，加上進攻找回自己節奏，從第一節後段就接掌戰局。

盧譽誠直言，8強賽目標就是搶下4強門票，「我們就住（台北體育館）附近，都會經過小巨蛋，我和球員說要不要進去，就看大家努力。」他提到，隊上大部分球員沒在小巨蛋比賽過，十分嚮往站上4強專屬的舞台，也有給外籍生看過小巨蛋比賽的畫面，增加球員動力。

去年3月公開二級比賽傷到左膝，造成前十字韌帶斷裂的虎科大三後衛王鈞聖就說，上次到小巨蛋已是高二，「很久沒去了，想去挑戰看看。」今天攻下8分的他自評狀況才恢復7成，本土和外籍生的磨合也還有進步空間，球隊還能表現更好。

輔大今天進攻當機，第四節江均三分球破網，才是輔大第5位得分的球員，全場僅外籍生凱德爾21分、張傑程17分較突出。

輔大教頭楊哲宜提到，凱德爾太早進入犯規麻煩，讓戰局有很大變化，且球員在落後下太想靠外線追分，沒能掌控好節奏，導致差距愈大愈大，不過今天才是8強首戰，他正向說：「虎科可能是前3的球隊，第一場就打到是好事。」