PLG／以為只有屁屁嗎？國王啦啦隊廷廷再秀泳裝照大露南半球
PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷日前發文曬出兩張背面照，露出性感蜜桃臀，引發許多網友暴動。她今天再度發文，分享正面照，又吸引大批粉絲關注。
廷廷昨天在IG發文分享美照，她整個人趴在椅子上，露出養眼翹臀，下身像是沒穿內褲，讓網友直呼要報警。今天她加碼正面泳裝照，挖空造型讓南半球形狀展露無疑，她也寫道，「你以為只有屁屁嗎？其實正面長這樣，大概幾顆太陽的亮度。」
貼文一出，又引發網友熱議，紛紛留言表示，「妳就是那顆太陽」、「我心中只有一顆太陽，那就是陽光廷廷」、「好天氣配上美女真養眼」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言