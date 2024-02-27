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PLG／以為只有屁屁嗎？國王啦啦隊廷廷再秀泳裝照大露南半球

聯合新聞網／ 綜合報導
國王啦啦隊廷廷。 截圖自廷廷IG
國王啦啦隊廷廷。 截圖自廷廷IG

PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷日前發文曬出兩張背面照，露出性感蜜桃臀，引發許多網友暴動。她今天再度發文，分享正面照，又吸引大批粉絲關注。

廷廷昨天在IG發文分享美照，她整個人趴在椅子上，露出養眼翹臀，下身像是沒穿內褲，讓網友直呼要報警。今天她加碼正面泳裝照，挖空造型讓南半球形狀展露無疑，她也寫道，「你以為只有屁屁嗎？其實正面長這樣，大概幾顆太陽的亮度。」

貼文一出，又引發網友熱議，紛紛留言表示，「妳就是那顆太陽」、「我心中只有一顆太陽，那就是陽光廷廷」、「好天氣配上美女真養眼」。

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