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UBA／亞洲盃資格賽歷練 游艾喆歸隊助政大拚4強門票

中央社／ 台北26日電
游艾喆回歸UBA大專籃球聯賽，將全力助政治大學拚4強門票。擷圖自FIBA ASIA
游艾喆回歸UBA大專籃球聯賽，將全力助政治大學拚4強門票。擷圖自FIBA ASIA

台灣男籃昨天結束亞洲盃資格賽第一階段賽事，游艾喆為陣中唯一入選UBA大專籃球聯賽好手，將歸隊助政治大學拚4強門票，總教練陳子威今天說，歷經國際賽洗禮，相信將帶給游艾喆更多信心。

游艾喆去年參加成都世大運，不僅幫助台灣隊拿下隊史最佳第11名，還包辦賽事的抄截王、助攻王，出色的表現，也獲得台灣隊教練團青睞，他的名字最終留在2025年亞洲盃資格賽最終名單，也是唯一參賽的UBA球員。

台灣男籃昨天亞洲盃資格賽第2戰以53比106敗給菲律賓隊，第一階段賽事吞下2連敗，而留給游艾喆調整的時間並不多，緊接著UBA大專籃球聯賽男一級8強賽2月27日至3月5日將在台北體育館登場。

尋求4連霸的政大，明天8強賽首戰將碰上上屆第4的台師大，兩隊預賽曾碰頭，當時政大以62分差距取勝，預料8強賽首戰過關，應非難事。

不過，政大總教練陳子威接受中央社訪問時表示，游艾喆首戰是否會上場，還需與球員溝通，並評估明天上午的狀況，「有可能會保護他，但主要看他本身想法和意願，如果他想要打，我們也會考量」。

陳子威並不擔心游艾喆調整狀況，他相信，在歷經亞洲盃資格賽歷練後，將有助於提升游艾喆自信心，「回來UBA這個層級賽事，希望他能游刃有餘」。

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