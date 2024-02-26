UBA／男子組8強27日開打 政大拚晉級虎科大扮黑馬

112學年度UBA大專籃球聯賽男一級8強賽2月27日至3月5日在台北體育館登場，衛冕軍政治大學預賽15戰全勝，展現挑戰4連霸決心，而重返一級舞台就直闖8強的虎尾科大，同樣不容小覷。

在UBA女一級4強出爐後，中華民國大專院校體育總會今天發布新聞稿宣布，男子組賽事將接力登場，8支隊伍2月27日起將齊聚台北體育館，迎接8天7戰的考驗，決定哪4隊能前進3月22至24日在台北小巨蛋的最終決戰。

今年男子組8強中有7隊是上季8強球隊，僅少了上季第7的文化大學，由上季二級冠軍、本季升上一級的虎尾科大取代。

值得注意的是，衛冕軍政大這次預賽15戰未嘗敗績，且得失分、兩分球命中率、籃板、助攻表現都居各隊之首，將朝4連霸邁進。

除了政大外，上屆亞軍的健行科大預賽以13勝2敗緊追在後，而來勢洶洶的虎尾科大，本季重返一級舞台就展現十足競爭力，以第3名之姿直闖複賽。

至於國立體大、輔仁大學、台灣藝大則要尋求重返4強的機會，而上屆闖進4強的的世新大學、台灣師大預賽分別落居第4及最末位晉級，8強賽將重新調整腳步，力拚晉級門票。

大專體總表示，8強賽階段除了3月1日休兵外，每天4場賽事將透過4平台同步播出，電視看緯來體育台、網路則有LINE TODAY，OTT鎖定HamiVideo，中華電信MOD則在愛爾達體育4台，也可以鎖定大專體總YouTube頻道SSUtv觀賞賽事重播及好球。