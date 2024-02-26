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籃球專題／亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員（表格）

聯合報／ 記者劉肇育／專題即時報導

亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員

年份 名次 總教練 主力球員

2022年雅加達 10 *帕克 劉錚、陳盈駿、林庭謙、#阿提諾

2017年貝魯特 12 周俊三 劉錚、周儀翔、蔣淯安、呂政儒

 (2017年起併入大洋洲隊伍)

2015年長沙 13 周俊三 林志傑、田壘、曾文鼎、#戴維斯

2013年馬尼拉 4 許晉哲 林志傑、田壘、曾文鼎、#戴維斯

2011年武漢 8 周俊三 陳信安、林志傑、張宗憲、曾文鼎

2009年天津 5 *鄭光錫 林志傑、田壘、張宗憲、曾文鼎

2007年德島 6 *鄭光錫 陳信安、林志傑、吳岱豪、楊哲宜

2005年多哈 9 李逸驊 曾文鼎、楊玉明、陳志忠、楊哲宜

2003年哈爾濱 11 李清棋 田壘、林志傑、顏行書、楊哲宜

2001年上海 7 李逸驊 楊玉明、田壘、顏行書、陳志忠  

*為專責教練

#為歸化球員

製表／劉肇育　　　　　■聯合報

2024.02.26製表

籃球

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