籃球專題／亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員（表格）
亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員
年份 名次 總教練 主力球員
2022年雅加達 10 *帕克 劉錚、陳盈駿、林庭謙、#阿提諾
2017年貝魯特 12 周俊三 劉錚、周儀翔、蔣淯安、呂政儒
(2017年起併入大洋洲隊伍)
2015年長沙 13 周俊三 林志傑、田壘、曾文鼎、#戴維斯
2013年馬尼拉 4 許晉哲 林志傑、田壘、曾文鼎、#戴維斯
2011年武漢 8 周俊三 陳信安、林志傑、張宗憲、曾文鼎
2009年天津 5 *鄭光錫 林志傑、田壘、張宗憲、曾文鼎
2007年德島 6 *鄭光錫 陳信安、林志傑、吳岱豪、楊哲宜
2005年多哈 9 李逸驊 曾文鼎、楊玉明、陳志忠、楊哲宜
2003年哈爾濱 11 李清棋 田壘、林志傑、顏行書、楊哲宜
2001年上海 7 李逸驊 楊玉明、田壘、顏行書、陳志忠
*為專責教練
#為歸化球員
製表／劉肇育 ■聯合報
2024.02.26製表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言