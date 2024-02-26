快訊

尖叫！宇多田光無預警宣布台北開唱 海外首演獻台灣

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

PLG／國王啦啦隊廷廷曬火辣蜜桃臀像沒穿內褲 網：要報警了

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王啦啦隊廷廷。 截圖自廷廷IG
新北國王啦啦隊廷廷。 截圖自廷廷IG

PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷，擁有甜美臉蛋和E罩杯火辣身材，是球場上的吸睛焦點之一，她近日更在社群媒體分享2張「蜜桃臀」辣照，讓許多網友大飽眼福。

廷廷因家裡開牛肉麵店，被粉絲封為「牛肉麵店花」，她曾加入職棒兄弟象啦啦隊「象Young女孩」，近年則是新北國王啦啦隊的人氣成員。

廷廷平時除了啦啦隊外，也會擔任主持人或模特兒。近日她到菲律賓旅遊，不忘在社群分享美照，她寫道，「台灣也變太冷了吧，我想念菲律賓的太陽，飯店的游泳池太舒服了～所以絕對不讓大家錯過百萬屁屁的部分。」

從圖中可見，廷廷趴在飯店躺椅上，黃色平口洋裝完全遮不住性感蜜桃臀，網友紛紛在留言區直呼，「這個我不能接受 太辣了」、「這是能免費看的嗎」、「我快要報警了」、「屁股都在外面合理嗎！」、「本篇按讚引爆準備」。

啦啦隊

相關新聞

PLG／國王啦啦隊廷廷曬火辣蜜桃臀像沒穿內褲 網：要報警了

PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷，擁有甜美臉蛋和E罩杯火辣身材，是球場上的吸睛焦點之一，她近日更在社群媒體分享2張「蜜桃臀」辣照，讓許多網友大飽眼福。 廷廷因家裡開牛肉麵店，被粉

籃球專題／歸化球員卡關 國籍法是關鍵

歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，中華男籃隊2013年迎接「新台灣人」戴維斯歸化，同年馬尼拉亞錦賽助隊8強賽力退中國大陸隊、暌違...

籃球專題／亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員（表格）

亞洲盃中華男籃近10屆成績與主力球員

亞洲盃籃賽／菲國長人陣血洗 中華隊慘輸53分

上周2025年亞洲盃資格賽主場失守的中華男籃，昨在馬尼拉遭菲律賓隊血洗，半場落後25分、最終以53：106吞連敗，想開胡...

亞洲盃籃賽／禁區失守「感謝」菲律賓血洗 劉錚：吸取經驗變更好

中華隊今天作客馬尼拉迎接2025年亞洲盃男籃資格賽第2戰，在禁區全面失守下最終以53：106慘輸給菲律賓隊，不過教頭桑茂...

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓53分 中華隊吞連敗還傷林正

中華隊2025年亞洲盃資格賽第2戰轉戰馬尼拉，禁區失守下，半場就陷入27：52落後，三節打完差距更擴大到41分，最終以5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。