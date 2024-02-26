PLG／國王啦啦隊廷廷曬火辣蜜桃臀像沒穿內褲 網：要報警了

PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷，擁有甜美臉蛋和E罩杯火辣身材，是球場上的吸睛焦點之一，她近日更在社群媒體分享2張「蜜桃臀」辣照，讓許多網友大飽眼福。

廷廷因家裡開牛肉麵店，被粉絲封為「牛肉麵店花」，她曾加入職棒兄弟象啦啦隊「象Young女孩」，近年則是新北國王啦啦隊的人氣成員。

廷廷平時除了啦啦隊外，也會擔任主持人或模特兒。近日她到菲律賓旅遊，不忘在社群分享美照，她寫道，「台灣也變太冷了吧，我想念菲律賓的太陽，飯店的游泳池太舒服了～所以絕對不讓大家錯過百萬屁屁的部分。」

從圖中可見，廷廷趴在飯店躺椅上，黃色平口洋裝完全遮不住性感蜜桃臀，網友紛紛在留言區直呼，「這個我不能接受 太辣了」、「這是能免費看的嗎」、「我快要報警了」、「屁股都在外面合理嗎！」、「本篇按讚引爆準備」。