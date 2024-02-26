亞洲盃籃賽／菲國長人陣血洗 中華隊慘輸53分

上周2025年亞洲盃資格賽主場失守的中華男籃，昨在馬尼拉遭菲律賓隊血洗，半場落後25分、最終以53：106吞連敗，想開胡只能寄望11月21日和香港的對決。

亞洲盃資格賽共24隊分成6組，中華隊和香港、菲律賓及紐西蘭分到B組，分組前2直接晉級亞洲盃會內賽，分組第3名參加外卡賽，爭取另外4張會內賽門票。中華隊因「新台灣人」阿提諾和中華籃協沒達成續約共識，第一階段兩戰都是純本土應戰，昨天最高成員是200公分的林正。

反觀菲律賓有5位2公尺長人，218公分的22歲中鋒索托和去年歸化菲律賓的200公分布朗利肆虐禁區，兩人上半場得分都達兩位數，助菲律賓半場取得52：27絕對領先，第三節更打出單節30：14攻勢，帶著82：41絕對領先進入第四節。

中華隊第四節僅拿12分創新低，最後2分09秒林正還因左腳踩到球「翻船」退場。最終中華隊以53：106吞敗，其中團隊籃板以29：57落後菲律賓，禁區得分更是12：64慘輸。

中華隊12人都有得分，但僅隊長劉錚13分達兩位數。

第一階段2戰都吞敗的中華隊，第二階段11月21日碰香港，25日再戰紐西蘭；第三階段明年2月20日戰菲律賓、2月23日再遇香港，中華隊以香港為目標，爭取分組第3打外卡資格。

中華隊教頭桑茂森和劉錚賽後都感謝菲律賓，給中華隊上很好的一課，劉錚說：「菲律賓給我們年輕球員很多經驗上的幫助，希望可吸取經驗，回去變得更好，感謝菲律賓。」