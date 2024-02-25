亞洲盃籃賽／日本男籃擊敗中國 88年來國際大賽首次

2025年亞洲盃籃球資格賽預賽C組今天在日本東京舉行，地主日本以76比73勝出，88年來首度在國際大賽擊敗中國。

日本首節開賽一度以3比14落後，但在主場球迷加油支持下，第2外尾聲一度超前，上半場打完以38比38平分秋色。

下半場日本逐漸取得上風，終場前3分29秒，日本靠著馬場雄大兩罰俱中，以71比63領先8分；但中國隨即展開反攻，比賽最後1分多鐘時追到只差3分，但朱俊龍在三分線外的最後一擊未能命中，最終日本就以76比73力克中國。

日本上次在國際籃球大賽擊敗中國，是1936年德國柏林夏季奧運，比數是35比19。當時中國的代表是中華民國，而非尚未成立的中華人民共和國。

馬場雄大是日本獲勝的最大功臣，他上場37分鐘拿下24分，投籃命中率高達60%，3分球則6投4中，外加4籃板、2助攻、1抄截。

此外，美國出生的日本歸化選手霍金森（JoshHawkinson）也有14分、12籃板「雙十」演出；河村勇輝繳出12分、4籃板3助攻，富樫勇樹則貢獻8分。

馬場雄大賽後表示：「這是我們88年後（對中國）首勝，教練說今天是一場重大勝利。我們在這場比賽的優點之一，是我們能夠在整場比賽中保持身體對抗，持續40分鐘。」

新浪報導，據統計，這是中國男籃自1936年奧運會之後，首次在國際籃球總會（FIBA）體系的比賽敗給日本男籃。

據報導，中國男籃上次輸給日本男籃是在2014年仁川亞運會，當時中國72比79不敵日本，但亞運會籃球比賽不屬於FIBA體系賽事。