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亞洲盃資格賽／劉錚再說「錚」心話 自爆被帶到「小黑屋」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊隊長劉錚。中央社
中華隊隊長劉錚。中央社

中華隊昨日上午啟程飛往菲律賓，備戰亞洲盃資格賽第2戰，週日將迎戰主隊菲律賓，本次中華隊組訓過程風波不斷，外界將矛頭對準籃球協會，而隊長劉錚在飛抵當地後也透過Instagram發文，希望大家一起讓大環境變得更好。

本屆亞洲杯資格賽中華隊採取「全本土」陣容出戰，組訓過程中屢傳集訓效率和保險等爭議，更讓數位替中華隊立下汗馬功勞的老大哥跳出來批評，隊長劉錚是本次唯一接受徵召回國的球星，也不斷透過社群平台積極點出問題，在場上也以身作則，首戰面對紐西蘭上場最久、攻下全隊最高20分，雖然最終落敗，但他稱讚球隊有打出一場好球。

昨日飛抵菲律賓後，劉錚也於深夜再度透過Instagram訴說「錚」心話，期許球隊能奮戰到最後一刻，「氣力放盡，還是得咬牙堅持；無所作為，原地抱怨，事情只會更糟糕得不到任何改變，『如果你有想法，請不要無所行動』，一起讓大環境變得更好。禮拜天加油。」

此外，劉錚也用限時動態分享了被當地警方帶去「小黑屋」，還順便和獄警聊籃球的趣事，「到底是哪個壞蛋跟我用一樣名字，落地被帶來小黑屋。順便跟旁邊獄警聊一波菲律賓籃球？」幸好後續仍順利出關。

劉錚 籃球

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