NCAA／大學版約柯奇 助印州大45年來首進全美排名前25

美國印第安納州大曾靠著傳奇球星「大鳥」柏德加持，在NCAA全美排名第1，這間日漸褪色的昔日名校，靠著球風宛如金塊中鋒約基奇翻版的阿維拉重新上色，隊史相隔45年後再次躋身全美排名前25。

身高6呎10吋（208公分）、體重240磅（108公斤）的阿維拉（Robbie Avila）跑不快也跳不高，單從身體素質來看，確實不會是全美最顯眼的選擇之一。

阿維拉總戴著復古的黑框護目鏡，他的體格一點也不緊實，美國鄉民也揶揄：「他看起來有點傻傻的。」但每當一場比賽結束後，阿維拉總能在每個統計數據的欄位上做出貢獻。

目前就讀於印第安納州大2年級的阿維拉，在接受美國媒體Yahoo Sports訪問時笑說：「教練總是開我玩笑說，在場上我比每個人都慢了1步，但我說，其實我是慢了2步。」

阿維拉承認，他知道自己不是運動能力最強的球員，「但我利用自己的智商和力量，試著彌補那些缺點，這也是我們球隊一直以來在做的事情。」

阿維拉有寬闊傳球視野、優異的外線手感，還有不俗的低位單打能力，本季他的三分球命中率高達40%，讓他在美國媒體上贏得了「大學約基奇（TheCollege Jokic）」的稱號。

阿維拉的全能身手讓印第安納州大水漲船高，他們上一次躋身全美排行榜已是45年前的往事，上週美聯社的全美排名他們名列23，而今日美國（USATODAY）則把他們排在24。

拿一個大學2年級的球員和獲得美國職籃NBA最有價值球員的約柯奇（Nikola Jokic）相比確實有些不合理，但不得不說他們都用自己的方式統治比賽。翻開阿維拉過去10場比賽的數據，平均18.4分、7.2籃板、3.5助攻，三分球命中率38%，確實有約柯奇的影子。

印第安納州大總教練謝茨（Josh Schertz）受訪時也不吝大讚自己子弟兵，「當我們找來他（阿維拉）的時候，我告訴球隊的工作人員，可以圍繞著他建立進攻和防守，因為他有這樣的技能。」

謝茨強調，阿維拉有著很高的情商、穩定的情緒，「當你是一名很好的球員，又同時有這樣的特質時，球隊的其他球員就很容易保持一致性。」