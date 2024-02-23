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亞洲盃資格賽／紐西蘭禁區狂攻 中華男籃首敗

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中華隊在亞洲盃資格賽首戰不敵紐西蘭。圖／FIBA授權
中華隊在亞洲盃資格賽首戰不敵紐西蘭。圖／FIBA授權

揮別近期爭議事件，中華男籃昨天在亞洲盃資格賽首戰於主場迎戰紐西蘭，並在上半場砍進9顆三分球僅以1分落後，不過，下半場在紐西蘭強攻禁區，中華隊外線手感也急凍，在比賽最後5分10秒被對手打出一波16：0攻勢，最終以69：89吞下分組賽首敗。

中華男籃在過去一段集訓期間因為訓練人數不足以及保險問題引發爭議，間接影響昨天與紐西蘭之戰的票房，在滿場7000人的台北和平籃球館卻坐不滿一半。

缺少了歸化球員的中華隊，昨天面對具有身材優勢的紐西蘭仍是打出亮眼一戰，首節開打後林俊吉、劉錚謝亞軒高錦瑋就接連砍進三分球，與紐西蘭的禁區攻勢互相抗衡，上半場以20投9中緊咬比數不放，精采的表現讓場邊球迷為中華隊球員歡呼與掌聲。

下半場開打後，中華隊謝亞軒再度投進三分球，但在命中率下滑下，後兩節合計僅拿21分，攻勢也大多集中在隊長劉錚一人，最終紐西蘭也靠著比賽最後5分鐘攻勢，20分差距擊敗中華隊。

中華隊隊長劉錚昨天攻下全隊最高的20分外帶4抄截，對於球隊在集訓時間不長的情況下仍與強敵紐西蘭一路拉鋸，他也對球隊表現給予肯定。

中華隊將在明天啟程菲律賓備戰後天客場賽事，昨天拿下9分的先發控衛林俊吉也坦言，經過這一戰對於球隊的信心勢必有所提升。

劉錚 籃球 謝亞軒 高錦瑋

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